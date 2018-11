El C. B. Elda Fem. pagó la falta de efectivos (46-64)

El C. B. Elda Fem. no pudo con el Mutua Levante – NBAlcoi y acabó perdiendo (46-64) en el partido del Grupo G de la categoría Autonómica de baloncesto sénior femenino que se disputó el pasado domingo en el pabellón “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”.

Las chicas de Inma Payá se midieron, para empezar la segunda vuelta, a un rival que luchará por la primera posición de la tabla clasificatoria demostrando, a pesar de la derrota, que el equipo está en la buena senda.

Los dos primeros cuartos se caracterizaron por la defensa muy fuerte que ejercieron las locales, provocando fallos en el rival les hizo atacar con relativa comodidad y en ocasiones, salir al contraataque. Una defensa zonal que rompieron muy bien, jugando en equipo lo que les llevó en volandas los dos primeros cuartos para albergar la esperanza de que podrían llevarse el partido. En esos dos primeros cuartos en los que fueron ajustados hasta el final del segundo cuarto en que adquirieron una renta de seis puntos para irse al descanso.

En la reanudación, el C. B. Elda cambió radicalmente y se desconectó, una vez más, del partido lo que le pasó factura porque le costó una barbaridad volver a entrar en la misma dinámica en la que habían acabado los dos primeros cuartos. Los 10 minutos del tercer acto, Alcoy puso las cartas bocarriba y se jugó el todo por el todo, aunque no varió mucho. Seguía en zona, pero empezó a presionar un poco la salida del balón evidenciando que ese es “el maldito cuarto en el que nosotras cometemos unos errores de niños y que los equipos en las últimas jornadas aprovechan para irse en el marcador. No es que el rival haga más que nosotras, sino que aprovecha nuestros errores para sacar tajada y lo consiguen” lamentaba la técnico del equipo eldense.

Con una renta de -12 en el último cuarto, cabía la esperanza de que con cambiar un algo podrían volver a meterse en el partido, pero hasta a falta de cuatro minutos no volvieron a ser ellas desplegando un baloncesto similar al de los dos primeros cuartos, pero ya era complicado.

Un final de partido que deja un sabor agridulce porque el juego de los dos primeros cuartos no reflejaba lo que señaló el marcador final.

De cualquier modo, se vio un cambio y una evolución en todas las jugadoras y en el juego, una confianza que hace pensar que “esta mala racha si seguimos así, acabara” por lo que desde el C. B. Elda felicitan a las jugadoras “por el partido y porque no perdió la cara pese al revés” confiando en que “si recuperamos a las lesionadas podremos ir a más”.

El próximo sábado (20:30 h) recibirá en el “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez” al Rama Tritton Castalla que cierra la tabla clasificatoria con cero victorias en los seis partidos disputados