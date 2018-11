La provincia de Granada celebra la XXIII edición de la prueba deportiva "Campo a través", organizada por la Delegación de Deportes de la Diputación de Granada, en colaboración con los ayuntamientos de Cuevas del Campo, Lecrín, La Zubia y Moraleda de Zafayona. Las pruebas comenzarán este sábado, 17 de noviembre, y se prolongarán hasta el 26 de enero de 2019.

En esta edición se desarrollarán cuatro pruebas en distintas categorías. Se trata de pruebas participativas y de fomento del deporte que tendrán lugar en Cuevas del Campo, Lecrín, La Zubia y Moraleda de Zafayona en las siguientes categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 16, Sub 20, Sub 23, Mater A-B y Senior.

La diputada de Deportes, Purificación López, ha señalado que "cada año va subiendo en participación y esta nueva edición alberga alrededor de 4.000 deportistas de toda la provincia, haciendo que se fomente el deporte base en niños y niñas, en los más jóvenes, y en toda la familia".

Además, en esta edición como novedad, se van a desarrollar dos pruebas inclusivas en los municipios de Lecrín y Moraleda de Zafayona.

La programación del Circuito Provincial "Campo a través" es la siguiente:

17 de noviembre de 2018: Cuevas del Campo.

1 de diciembre de 2018: Lecrín.

15 de diciembre de 2018: La Zubia

26 de enero de 2019: Moraleda de Zafayona