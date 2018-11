El grito estudiantil: "No hay excusa para el que abusa"

Cerca de un centenar de estudiantes han recorrido esta mañana las calles de Ibiza para exigir que el machismo salga de las aulas. Habían sido convocados por el Sindicato de Estudiantes

La marcha ha salido de los juzgados y ha concluido en Vara de Rey. Durante el recorrido no han cesado los cánticos para denuncian lo que califican de sistema y justicia patriarcal que ampara la violencia machista. Gritos como "no ha excusa para el que abusa" o "con o sin ropa mi cuerpo no se toca". También mensajes dirigidos a la justicia "denuncia archivada, mujer asesinada " o referencias políticas "menos Vox y más educación". Y algunos poco católicos "os han engañado, la Virgen ha follado".

En el manifiesto se pide la puesta en marcha de una asignatura de educación sexual, inclusiva, evaluable y obligatoria. La derogación inmediata de la LOMCE y un Decreto Ley que elimine en los reglamentos de los centros cualquier referencia machista y represiva.

La marcha ha acabado con testimonios de estudiantes sobre el machismo que no desaparece. Se han escuchado voces de jóvenes que "al cumplir los doce años y vestirnos como adultos ya nos llaman puta, perra y zorra, pero no dicen nada a los chicos que se follan a cinco chicas". También "la situación que tuve que vivir en una parada de autobús en invierno y un hombre se sentó a mi lado y empezó a hacerse una paja".

Una joven bisexual ha contado que cuando paseaba por la calle con su pareja se toparan con un niño que iba con su padre y este le dijo "no mires y me parece muy injusto que en siglo XXI se den este tipo de actitudes"·

Los estudiantes dicen que no se puede esperar más. Reclaman respeto, pero sobre todo que se ponga punto final a los abusos y las humillaciones. "Que ya basta de palabras y lo que hace falta son hechos".