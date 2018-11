Los tenderos del rastro se plantan ante el Ayuntamiento

Una treintena tenderos se han plantado este miércoles a las puertas del Ayuntamiento para mostrar su disconformidad con las dificultades que desde las instituciones municipales les ponen desde hace unos años para la venta de ropa y calzado de segunda mano.

Los tenderos no entienden por qué en Jerez no les dejan hacerlo mientras en otros rastros de la zona no tienen ningún tipo de problema. Además, han defendido el rastro como un bien turístico a nivel internacional y que “da mucha vida a Jerez”.