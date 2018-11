"El Xerez DFC tiene un equipazo, no me sorprendería que ascendiera"

La plantilla del Xerez DFC empieza en El Torno a preparar el partido del domingo ante el Conil CF, previsto para las cinco de la tarde en el Pérez Ureba.

Hay varios jugadores con pasado xerecista que defienden esta temporada la camiseta del equipo conileño, como Álex Expósito, Adri o Bonomo, además de Carlos Cuenca, que no tiene dudas en calificar al rival con el que se enfrentará en esta próxima jornada de liga, como “un equipazo”.

Para el delantero jerezano, que la pasada temporada acabó siendo el Pichichi del Xerez DFC, será un partido especial, “siempre lo es cuando te enfrentas a tu ex equipo, allí estuvo dos años muy buenos”, recuerda.

Cuenca ha visto varias veces al equipo que entrena Masegosa esta temporada, “cuando no me coincide con un partido suelo ir a verlo, tiene calidad para estar ahí arriba, a mi no me sorprendería que ascendieran este año, se ve en el juego y en el nombre de sus jugadores”.

El Pérez Ureba es un campo que no se le da bien al equipo xerecista, allí ha jugado en dos ocasiones en División de Honor y en las dos ha perdido: “El juego que despliega el Xerez DFC no se adapta bien a un campo como el nuestro, te lo digo porque yo lo sufrí cuando siendo jugador del equipo azulino sabía que era jodido, pero eso es la Tercera División, lo que es anormal es que haya en esta categoría campos como el de Chapín”.

El conjunto jerezano se enfrenta a un rival que, en nada se parece al que comenzó la liga, ha mejorado mucho, “a principio no estábamos compitiendo como la categoría requería, hemos corregido muchos errores y el equipo ahora está funcionando muy bien, estamos más sólidos y competimos muy bien”.