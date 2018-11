Isi Jareño apuesta por la victoria ante el Cádiz B

Isidro Jareño `Isi´, guardameta del Arcos CF confía en que la derrota ante el Xerez CD no le afecte al equipo de cara al difícil encuentro que tienen que disputar este fin de semana ante el Cádiz B.

El ex portero del Ceuta sabe que “en esta categoría ningún partido es fácil” y lo están comprobando especialmente, en su estadio, donde sólo han ganado dos partidos: “Los equipos que han venido al Barbadillo han competido muy bien, siempre sabiendo a lo que tenían que jugar para ganarnos. Fuera de casa sin embargo, estamos compitiendo muy bien, leyendo muy bien los partidos y haciendo lo que nos pide el míster”.

Isi no esconde que “dolió mucho” en el vestuario perder ante el Xerez CD y “más de esa forma, en el minuto 92”. Sobre el magnífico gol que marcó Ezequiel desde la línea divisoria, recuerda que “cuando la coge en el centro del campo no pensé que iba a tirar a puerta, le pega bastante bien, yo reculo hacia atrás y cuando creo que debo tirarme lo hago, pero ya no llego a alcanzar el balón”.

Sobre el partido del domingo, mantiene el extremeño que “iremos a Cádiz a competir al máximo como siempre hacemos, trataremos de ganar el partido”.