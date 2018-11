La Confluencia se queda sin candidato a la alcaldía a las tres semanas

Desde fuentes cercanas a la confluencia, esta redacción ha tenido conocimiento de que el candidato a la alcaldía por la Confluencia (IU – SAT-Podemos), Juan Díaz, ha remitido una carta a los representantes de Izquierda Unida y Podemos en la que renuncia a encabezar esa candidatura.

Circunstancia confirmada por la Coordinadora local de Izquierda Unida, Juana Cazorla, que culpa al PSOE, de esa decisión personal del propio Díaz, señalando que Juan Díaz “…no se va, estará… pero no el primero…”.

Desconocemos si esa decisión tiene algo que ver con las alusiones del secretario general del PSOE Jódar, y alcalde, José Luis Hidalgo, en la asamblea de la pasada semana, en la que no llegaba a mencionarlo de forma expresa.

En cualquier caso, ya en su presentación, el pasado 22 de octubre, Díaz apuntaba, hasta en tres ocasiones se refería a las relaciones internas, entre los colectivos que integran la ‘Confluencia’, “… Conforme íbamos avanzando, y yo lo digo de corazón ahora mismo, cada reunión me llevaba una sorpresa… ¿Cómo es posible? que en nuestro pueblo, un pueblo llamado de izquierdas… ¿Cómo es posible que existieran esas divisiones internas?, esa rivalidad, esas zancadillas, esas críticas por atrás, y la verdad es que eso, a mí, me rompía todos los esquemas. De esa manera no vamos a ningún sitio… Debemos ir todos en la misma dirección, si no arrimamos el hombro todos, con ese sentido común que debemos de tener, dejando aparte lo que ya hemos repetido, tantas veces… Y nos miramos a la cara, dejamos esos corrillos, como yo le llamo, corrillos extraterrestres, por un lado, hablar mal del otro, amigos míos, esto no va a ningún sitio… Por muchas diferencias que tengamos, por muchas cosas que hayan pasado, vamos a borrar las cosas de atrás. Yo espero que no surjan rencillas ni traiciones entre estos grupos, porque una cosa, lo digo muy claro, en el momento que yo detecte algo de eso, el primero que se apea del carro soy yo…”.

Tras la decisión, comunicada ayer, para este miércoles hay prevista una reunión de todas las partes para analizar la situación.