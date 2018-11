"Somos la Cultural y la clave del derbi está en nosotros"

El capitán blanco se pone a punto en la trastienda para el choque de la temporada. Antonio Martínez no duda a la hora de valorar la trascendencia del derbi provincial. "Sé que para la gente es muy importante. Tiene un plus que hace que la gente vaya de nuestra mano y como nos debemos a ellos, nunca será un partido más. Son los partidos que más ilusion me hace jugar y que más te acercan a lo que quieres ser como futbolista. Esa presión motiva más que lastra. Que vayan más de mil personas a Ponferrada es una auténtica locura por lo que es una responsabildad", afirmó el centrocampista, que guarda en la retina el último duelo en terreno berciano.

A pesar de lo acontecido el último partido en el Reino de León, Martínez rompe una lanza en favor de técnicos y jugadores para afirmar que "el equipo va de menos a más. El progreso y el gran vestuario que tenemos me crea confianza de que a final de año estaremos donde queremos". Mirando a los ojos a la Ponferradina, de la que dijo no haber visto nada hasta la fecha, el madrileño llega a la conclusión de que "es evidente que es el líder y está haciendo las cosas bien, pero no tenemos miedo; somos la Cultural y la clave del partido está en nosotros. Como equipo somos los mejores y a nivel individual estamos cerca de ello. Trabajando al cien por cien lo que hagan ellos es menos importante, pero si perdemos, no se acaba el mundo proque es una carrera de fondo". En el plazo corto está seguro de obtener un resultado positivo y mirando más allá en el tiempo "vamos a jugar muy bien y la gente acabará contenta y disfrutando de este equipo y de este cuerpo técnico".

Las alabanzas a Víctor Cea son una constante en el discurso del capitán, uno de los jugadores en mejor forma de un equipo que, con juego y resultados, deberá fortalecer al entrenador en su cargo. "Me duele que la afición esté descontenta y los principales responsables somo los jugadores. Tendemos a comparar. Rubén era Rubén y Víctor es Víctor. Estamos creciendo mucho como equipo con él. No éramos muy sólidos y este año lo estamos siendo. Hay que ver el vaso medio lleno. A nivel interno estamos contentos con Víctor. Como capitán y jugador en ningún momento he sentido que esté cuestionado".