"La Junta mima a Linares porque no eliminamos líneas educativas que cierren un colegio"

Evitar el cierre de colegios en Linares es el objetivo que la Consejería de Educación tiene con esta ciudad. Así lo ha trasladado la consejera de Educación, Sonia Gaya, en un encuentro preelectoral en Linares. “La bajada de la natalidad es una realidad y se deja notar en la demanda de las familias a los centros educativos, afectando a algunos públicos con muy pocos alumnos”, asegura la consejera. Es una de las inquietudes abordadas en la tarde de ayer en el acto con presencia de directores y AMPAS en la sede del PSOE local. Asegura la consejera que son conscientes de la situación en ciudades como ésta y para ello se toman medidas. “Mantenemos esas unidades para no cerrar el centro porque no queremos que las familias no tengan la opción de escoger ese colegio”.

Además, de repasar las políticas en Educación del PSOE, como la formación con las familias, se han abordado temas específicos como el traslado a las antiguas instalaciones de la EPS del IES Santa Engracia y la EOI, con cuya comisión “protraslado” se ha reunido. “El curso que viene aun no sería posible la mudanza pero se siguen dando pasos para el acondicionamiento del que será su nuevo centro, como la firma de cesión con la UJA que ya es una realidad”.