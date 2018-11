"La portería a cero es el camino a seguir", Campabadal

Cen partidos en Segunda Divisón. Eduard Campabadal está de aniversario esta fin de semana e cumprirá o centenario no encontro do domingo fronte ó Albacete. Malia que o considere coma "algo anecdótico", o certo é que é un motivo máis polo que ir cara ós tres puntos a domicilio. O conxunto albacetense é un dos equipos denominados coma revelación da categoría, pero o lateral dereito non o ve dese xeito: "No creo que sea revelación, lo será para quién lo considere. Yo veo la plantilla que han armado ya tenía claro que podían hacer el papel que están haciendo", sentencia.

Destaca do rival o bo equipo que ten, o equilibrado que está e o compliado que pode chegar a ser o Carlos Belmonte. Con todo, o novo plantexamento de Monteagudo faino confiar en que os tres puntos viaxarán cara a Galicia. "Creo que tenemos bastante interiorizado las ideas del míster y eso se reflejan. Al final da continuidad al trabajo de la temporada pasada". Di que as malas e as boas rachas non existen, que "los partidos se compiten uno a uno y es así como hay que afrontarlos. La clsificación tampoco la miro, es pronto".



A falta de gol no banco albivermello é unha evidencia, pero o catalán non quere buscar culpables a título individual. "Es algo de todos. Si ganamos, ganamos todos y si empatamos o perdemos lo hacemos todos. Los delanteros cada vez están mejor, presionan muy bien y es algo que nos ha ayudado mucho. Por nuestra parte tenemos que poner buenos centros y trabajar todos en equipo. Estamos dejando la portería a cero y creo que es el camino a seguir", explica.

Os ánimos no vestiario non son os mellores tras encaixar no Anxo Carro dúas derrotas consecutivas, pero asegura Eduard Campabadal que as sensacións son diferentes en comparación con derrotas coma a do Cádiz. "Las sensaciones son malas porque pierdes un partido, pero una vez que lo analizas friamente ves que el daño lo hace el gol, que el equipo ha estado bien y tenemos que quedarnos con eso", reflexiona.