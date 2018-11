El alcalde de Somosierra advierte que acoger a menores inmigrantes puede causar un problema de seguridad

El alcalde de Somosierra, Francisco Sanz (PSOE) no quiere que su localidad acoja a cuarenta menores inmigrantes. Así se lo ha trasladado por carta y por teléfono al presidente Ángel Garrido. La Comunidad pretende enviar a cuarenta de los menores del centro de Hortaleza a un centro de esta localidad situada a 90 kilómetros de la Puerta del Sol con tan solo sesenta habitantes. Para ello, la Consejería de Políticas Sociales pretendía modificar el uso del suelo de una residencia para personas con discapacidad física, en desuso actualmente, para habilitarlo como Residencia de menores. Pero el alcalde, y el conjunto de los vecinos, asegura se oponen. Entre los argumentos, habla de que podrían causar un problema de seguridad, que no existen instalaciones lúdicas para los jóvenes y que la tranquilidad de los vecinos se vería alterada. Sanz ha explicado sus argumentos en una entrevista en La Ventana de Madrid con Javier Casal

Usted no quiere que la Comunidad traslade a su localdidad a menores inmigrantes, ¿por qué motivo?

-Yo hablo en nombre de los inmigrantes, ni siquiera como alcalde o como vecino. Aquí no tenemos ningún tipo de servicio. Somosierra es puerto y pueblo; el pueblo más alto y frío de la Comunidad de Madrid. Esto en invierno se llena de nieve. Yo no metería aquí a los menores. Son chavales de entre 16 a 18 años, con mucha fuerza, con mucha vida. Como esta gente no puede estar encerrados, van a tener que salir a la sierra cuando tengan libre... y como se ponga a nevar no sé lo que va a pasar".

¿Usted se queja de que no tienen los servicios necesarios y que el centro no tiene los servicios mínimos para acogerlos?

-El centro es una residencia para personas con discapacidad, así consta en el decreto de funcionamiento y de actividad. La Comunidad vino aquí a decirme que teníamos que recibir a estos chavales. La residencia está flamante, pero no tenemos Gaurdia Civil ni Policia Municipal, y médico tenemos solo dos veces a la semana. Estos chavales pueden hacer lo que les parezca. Le he explicado esto a Ángel Garrido, y me ha dicho que van a estudiar lo que les cuento porque hay cosas que desconocían.

¿El presidente le plantea que estudiará el caso y la decisión no tiene por qué ser definitiva?

-La CAM me ha dicho que tiene un problema muy gordo y que van a repartir a los chavales por diferentes pueblos. Pero claro, hay pueblo con siete mil, con veinte mil habitantes... , y nosotros apenas llegamos en invierno a los sesenta habitantes. En un pueblo con solo 60 habitantes si vienen cuarenta chavales habrá la misma población migrante que habitantes del pueblo. Y hablamos de una población de sesenta años para arriba.

Estamos de acuerdo con las condiciones no son buenas y que sociológicamente tienen difícil encaje, ¿temen que lo acusen de recista?

-Ya he recibido wassaps en los que me acusan de racista. Y nada más lejos, en Somosierra no somos racistas... Nosotros estamos en la Nacional 1, en el puerto, aquí hemos estado soportando la gente que venía desde Bélgica, Francia o Alemania en verano, los magrebíes, que se ponían a comer en las puertas de las casas y según terminaban de comer dejaban ahí todo... Y en el pueblo jamás ha tomado una decisión drástrica, que también la podíamos haber tomado. Solo le decíamos que recogieran y nunca nunca Somosierra se ha metido con nadie. Que a mí me llamen racista, no lo entiendo.

¿Tiene la sensación de que la Comunidad de Madrid no tiene donde meter a esta gente y quiere enviarlas donde sea?

-No hace falta ser un águila. Tienen un montón un chavales en Hortaleza que según me han comentado, están dando guerra, y quieren quitárselos de encima. Puede ser, como me ha dicho el presidente, que sea por bien suyo. Porque en Madrid difícilmente se pueden integrar. Que vayan a un pueblo con juventud y polideportivo. Pero aquí no tenemos. Tampoco tenemosd policia municipal ni guardia civil.

¿Teme usted por tanto, un problema de seguridad?

-Claro. Es ahí donde los vecinos, entre los que me encuentro yo, estamos un poco sobresaltados. De pasar de una tranquilidad absoluta que no se cierra ni una puerta... algunos están poniendo rejas ya. La gente está asustada. Pero sobre todo, como he dicho antes, digo esto como si fuera inmigrante. Si yo fuese inmigrante el último sitio al que iría sería a Somosierra".