Busquets no responde

Bel Busquets desaprovechó ayer una oportunidad única para explicarle a los ciudadanos de Balears el caso Poble Espanyol Apartaments. Ayer era el día para que la consellera de Turismo despejara dudas y sospechas sobre este caso de presunto alquiler ilegal denunciado hasta en tres ocasiones por los vecinos. Podem le pedía explicaciones por el archivo de las denuncias pese a las evidencias publicadas por esta emisora. Y lo hacía en el Parlament, la cámara que representa la soberanía popular. El mejor escenario para rendir cuentas ante los ciudadanos.

Busquets sólo tenía que responder a las preguntas que le hizo la diputada Laura Camargo. No contesto ni una. Tampoco lo intentó. Ni siquiera mencionó a Poble Espanyol Apartments. Prefirió remontarse a 2015 y hacer un repaso, en tono condescendiente, de lo que ella considera logros de su conselleria en materia de turismo. Incluso fue capaz de colgarse la medalla de la prohibición del alquiler de pisos a turistas en Palma, ante el estupor de algunos de sus propios compañeros de partido. Camargo tuvo que corregirle: fue Carlos Delgado quién lo convirtió en ilegal con el Govern de Bauzá. Eso sí, él tampoco lo persiguió.

Busquets no pudo, no quiso o no supo disipar dudas y sospechas sobre el caso Poble Espanyol Apartments. Su ejemplo de lucha contra los que califica de “poderosos” son las sanciones a tres grandes plataformas. De multar a poderosos que votan aquí tampoco dijo ni palabra.

Podem acusa a Busquets de encubrir a los propietarios de Poble Espanyol Apartments por miedo a que la persecución del alquiler turístico ilegal reste votos al Govern.

Hay quien piensa en PSIB y Més que la factura política les va a venir, precisamente, por no perseguirlo.