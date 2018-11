Moyá: "Ojalá haya otro tipo de motivos para jugar partidos así"

El portero Miguel Ángel Moyá fue uno de los protagonistas que disputó el partido solidario, entre el RCD Mallorca y la Selección Balear absoluta en Son Moix para recaudar fondos en favor de los damnificados por las inundaciones sufridas en la localidad mallorquina de Sant Llorenç el pasado 9 de octubre.

El jugador de Binissalem recordaba en La SER cómo recordaba lo sucedido: "Fue todo muy sorprendente porque no somos un país que destaca por inundaciones y donde menos crees que va a pasar es en Mallorca".

La mayoría de jugadores pasó por la cantera del Real Mallorca, es el caso del actual portero de la Real Sociedad que lamentaba que no se juntasen más para eventos así, en la que se vendieron más 5000 entrada. "La pena del partido es que nos juntemos porque detrás ha habido una mala noticia. Una buena experiencia, no tiene tradición y por eso no ha venido mucha gente".

El portero de Binissalem bromeaba tras las declaraciones de Lago Junior, quien también en la SER, comentaba que esperaba que el Real Mallorca ganase por más de dos goles. "En el descanso hemos llegado con 1-0 pero creo que la primera hora ha sido interesante e injusto que nos vayamos con un gol".

Respecto a la situación de la Liga y el equipo donostiarra, comenta que "La liga está muy competida, hay mucha igualdad. Una liga un poco atípica. Es la más atípica de los últimos 15 años".

El mallorquín habló de su ex equipo, el Atlético de Madrid de quien espera que haga "un buen papel en la Champions". Moyá considera que los campeonatos cortos le favorecen: "Es un equipo ganador y le favorecen, pero hay mucha presión por jugarse en el Wanda Metropolitano".

El binissalemer ha compartido vestuario con Jan Oblak y ha hablado de la renovación del esloveno, eso sí, sin mojarse porque "la vida profesional te hace pensar en todo". Sin embargo Moyá desea que el último zamora de la liga española quede en el Atlético de Madrid.

El ex portero del Real Mallorca también ha hablado del equipo isleño. No está sorprendido por la buena racha del equipo. "El año pasado fue muy sólido y es un equipo muy compacto. No hay jugadores por encima de los demás, Lago Junior es el más mediático, pero ningún equipo le ha pasado por encima" decía Moyá.