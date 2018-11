Ariel, la 'Q' del colectivo LGTBIQ+

Ariel Andreo Pérez tiene 19 años y estudia Bellas Artes, en Hoy por hoy nos ha contado qué significa ser 'queer' y cuáles son los problemas a los que se enfrentan las personas transgénero ante la no aplicación de la Ley de Igualdad LGTBI en la Región de Murcia.

Ariel fue asignado mujer al nacer, aunque según nos ha contado, no terminaba de verse como tal. Decidió "dar un paso hacia la masculinidad" pensando que seria la solución a lo que le sucedía, aunque poco después se dio cuenta que al leerse de hombre seguía sintiendo "esa sensación de incomodidad que ya había sentido como mujer". La respuesta a lo que le pasaba la encontró al descubrir el movimiento denominado género no-binario; lo que popularmente se conoce como personas 'queer', lo que le hizo pensar que no tenía que limitarse en ninguno de los dos extremos hombre-mujer.

El hecho de que en la Región de Murcia no se haya desarrollado la Ley de Igualdad LGTBI después de dos años tras su aprobación, dice Ariel, supone estar en una especie de limbo a la hora de acceder a la sanidad o a la educación, "lo que no está regido por las leyes se queda en vacios legales o no existe, por lo que estamos sujetos a la valoración personal que quiera hacer un médico o un profesor".

Ariel afirma que siempre ha tenido el apoyo de su familia y amigos, aunque recuerda momentos difíciles como cuando se le prohibió acceder al vestuario masculino en el instituto donde cursaba sus estudios, lo que hizo que no pudiera asistir a una de las asignaturas durante un trimestre y medio. "Con el desarrollo de la Ley de Igualdad LGTBI esto no hubiese ocurrido o no tendríamos que ir con una copia de la Ley en la mano cada vez que tenemos que acceder a servicios tan básicos como los sanitarios. Nos hemos convertido en personas multifunciones, somos médicos, profesores y abogados, si queremos hacer valer nuestros derechos reflejados en la citada norma".

La Ley de Igualdad LGTBI fue aprobada por la Asamblea Regional en 2016. Dos años después, la Plataforma LGTBIQ+ se reunía esta semana con Rosa Peñalver, presidenta del parlamento autonómico, para hacerle llegar su malestar ante la falta de actividad en este sentido por parte del Gobierno regional, que debería haberla puesto en marcha, como muy tarde, nueves meses después de su aprobación.