Broncano, Quequé e Ignatius se hacen Accionistas del Real Murcia

La campaña #HazloTuyo ha traspasado fronteras e incluso ha tocado la fibra sensible de las élites españolas. Los recientes ganadores de un Premio Ondas por su programa radiofónico La Vida Moderna, también son ya accionistas del Real Murcia. David Broncano, Ignatius Farray y Quequé poseen 500 acciones cada uno del club grana tras adquirir 183 euros en acciones durante su último programa.

Surgió durante el capitulo 5x43 de La Vida Moderna (Sashimimimimi), cuando David Broncano le propuso a sus compañeros ser accionistas. Pese a que Quequé se negó en un primer momento, Ignatius logró convencerle con el pretexto de que "podríamos convertir Nueva Condomina en nuestro Wembley para las actuaciones". La operación se completó minutos más tarde, pese a los fallos de sobrecarga en el servidor o los problemas con la tarjeta de crédito de Quequé. Aquí puedes ver el capítulo entero, a partir del minuto 25. Esperamos que Ignatius no se arrepienta y no las ponga en venta en Wallapop. Mientras tanto, amenaza con acudir a las Asambleas "y cuando levantemos la mano todo el mundo callao". El proceso de compra, no tiene desperdicio.