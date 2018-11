Auria y Cruz Roja suman fuerzas en la prevención de la diabetes

Voluntariado de Salud de Cruz Roja en Ourense participará en las actividades de sensibilización y visibilización organizadas por la Asociación Diabética Auria con motivo del día Mundial de la Diabetes, que se celebra hoy miércoles 14 de noviembre.

Concretamente se informará sobre la enfermedad, se realizarán mediciones de glucosa a las personas que lo deseen, se darán consejos para mejorar el bienestar de las personas y también de sus familias, que pueden recibir apoyo desde proyectos como el de Información y Capacitación a Cuidadores no Profesionales o Teleasistencia.

Actualmente, más de 425 millones de personas padecen esta enfermedad en el mundo, y su prevalencia va en aumento, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos. Además, 1 de cada 2 personas que actualmente viven con diabetes no está diagnosticada.

En España, cerca de 6 millones de personas viven con diabetes, 2 de cada 3 personas están en edad laboral y 15.800 niños/as y jóvenes de hasta 19 años tienen diabetes de tipo 1.

Sin embargo, la prevención de la diabetes tipo 2 es posible si modificamos nuestros hábitos de vida. Podemos hacer prevención de diabetes tipo 2 incorporando a nuestra vida hábitos de vida saludables evitando el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad; incorporando una actividad física saludable y regular, incluyendo la “dieta mediterránea” en nuestra alimentación, huyendo de las “dietas milagro” y de cualquier tipo de automedicación, diciendo un “no” rotundo al consumo de tabaco, evitando el abuso de alcohol, confiando en los/las profesionales sanitarios que siempre están a nuestro lado y realizándonos un chequeo preventivo al menos una vez al año.

No podemos olvidar que la diabetes es una enfermedad metabólica, caracterizada por niveles de azúcar (glucosa) en sangre elevados (hiperglucemia), debido a una insuficiente secreción de la hormona insulina o un funcionamiento defectuoso de la misma. Si no se trata adecuadamente, puede crear complicaciones muy graves como neuropatías, afecciones de la retina, del riñón, del sistema cardiovascular, pie diabético, etc. Las personas que la padecen pueden producir su propia insulina, pero cantidad insuficiente, o sin que el organismo pueda utilizarla eficazmente. Por lo general, son personas sedentarias y con sobrepeso. Casi la mitad de las personas con diabetes tipo 2 no son conscientes de que la tienen, ya que en sus primeras fases puede pasar inadvertida.