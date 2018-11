Armisén se pone a disposición del PP en las próximas Elecciones de 2019

La actual presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, no ha querido pronuncirase acerca de si le gustaría repetir al frente de la institución provincial los próximos 4 años, ha echado balones fuera asegurando que ella pone "el reloj a cero" y se encomienda a la decisión que adopte su partido.

Ni si, ni no, Armisén no se ha postulado para repetir al frente de Diputación los próximos cuatro años, se ha mostrado satisfecha con el trabajo realizado y con todo lo que ha aprendido pero no ha despejado dudas acerca de su futuro. En su entrevista mensual con Radio Palencia ha asegurado que estaría igual de contenta repitiendo que en cualquier otro puesto o designio que dictamine el Partido Popular.