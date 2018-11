Navarra contará con 40 plazas para atender a las y los menores no acompañados

El Departamento de Derechos Sociales, a través de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANDP), ha concluido el proceso de licitación para la gestión de 25 plazas mixtas de protección a las y los Menores Extranjeros no Acompañados (5 de ellas en régimen de primera acogida y valoración). Estas plazas se unen a otro recurso con 15 plazas puesto en marcha en el mes de octubre de este mismo año. Esta medida ha sido aprobada por el Gobierno de Navarra en su sesión de hoy.

El contrato objeto de licitación tiene por objeto posibilitar el marco administrativo, así como los recursos necesarios para la puesta en marcha de un programa de protección a la infancia, dirigido a las y los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en la Comunidad Foral de Navarra. De tal manera que se garantice la atención y el acompañamiento integral a dichos menores a través de una nueva metodología de intervención que haga posible además de la cobertura básica de sus necesidades, su inclusión en itinerarios educativos de alfabetización, itinerarios formativos para el desempeño de competencias laborales, así como actuaciones encaminadas a posibilitar la inmersión en la vida comunitaria a través de los espacios del ocio y el tiempo libre. En este sentido, serán destinatarios de este programa aquellas y aquellos menores extranjeros no acompañados encuadrados en el sistema de protección, que se encuentren en situación de desamparo al no haber ninguna persona adulta con relación de parentesco responsable de su guarda y/o tutela.

Con el contrato objeto de esta licitación se habrán consolidado 40 plazas de acogimiento en recurso habitacional (5 de ellas en régimen de primera acogida y valoración), recursos necesarios y suficientes para garantizar con calidad, a corto y medio plazo la atención necesaria a los/as Menores Extranjeros no Acompañados residentes en la Comunidad de Navarra.

A día de hoy el Departamento de Derechos Sociales, a través de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, está atendiendo en situación de tutela a 60 Menores Extranjeros no Acompañados. Así mismo y como resultado del planteamiento hecho por la Administración Central en cuanto a la redistribución por comunidades autónomas del exceso de Menores Extranjeros no Acompañados concentrados en determinadas comunidades, Navarra asumirá un contingente de 10 menores más, por los que Navarra recibirá del Estado aproximadamente 240.000 euros.

Igualmente, y en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare y el Departamento de Educación, se ha diseñado una propuesta para asegurar la formación en competencias que permita, en un futuro, la entrada en el mercado laboral a las y los menores extranjeros. El Departamento de Educación va a asumir la formación de menores entre 16 y 17, 5 años y el SNE/ NL la de los mayores de 17,5 años.

Igualmente, contarán con formación pre-laboral en competencias lingüísticas en castellano, matemáticas, desarrollo personal y social adaptadas a la realidad de la Comunidad Foral y competencias técnicas en sectores que puedan insertarse después del programa ( PIFE, EETT, etc.)