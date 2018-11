El Gobierno niega que haya "listas negras" de canciones

Ni listas negras de canciones ni censura. Solo propuestas educativas. Así se ha expresado hoy el ejecutivo en relación a la controversia sobre la lista de canciones que promueven el sexismo, según una ficha del programa de coeducación Skolae.

La portavoz del Gobierno de Navarra y consejera de Educación, María Solana, ha manifestado este miércoles que la ficha del programa Skolae que recoge una serie de canciones 'propone un ejercicio' y 'no se censura nada, ni prohíbe nada, ni genera una lista'. 'No hay una lista negra, no hay una censura, no hay una prohibición ni una recomendación, hay una propuesta de trabajo en el aula', ha asegurado.

Solana ha manifestado la consejera que es 'una noticia falsa' y 'un bulo' que 'haya una lista negra en Navarra y que el Gobierno la haya editado y que el Gobierno vaya a prohibir no sé qué canciones'.

Solana ha señalado que la ficha que recoge una lista de canciones es 'para entregar al profesorado que trabaje con el alumnado, no es una ficha que se reparte a la entrada del colegio, una ficha que se reparte una vez que el profesorado está formado y puede leer convenientemente lo que en ella se recoge y no hacer lecturas como las que hacemos los que no estamos formados para ello'.

Ha manifestado que la ficha 'propone un ejercicio' y 'no censura nada, ni prohíbe nada, ni genera una lista'. 'Es bien transparente además en decir cuáles son sus fuentes, de dónde se nutre y a dónde ha recurrido para coger unos pocos ejemplos de unos grupos que están tanto en canciones para analizar en torno al sexismo como en canciones para analizar en torno a la prevención de la violencia de género', ha añadido la consejera, quien ha opinado que 'se pueden retorcer estas cuestiones hasta el infinito y más allá'.

María Solana ha indicado que 'el Gobierno de Navarra no ha determinado una posición unánime sobre las letras de las canciones, como comprenderán'. 'Lo que hay es una posición en torno a la libertad de expresión y también hay una posición en torno a que la libertad de expresión acaba cuando lo que se expresa es un bulo o una noticia falsa', ha añadido.

Ha explicado que 'se han utilizado unas canciones para provocar en la juventud una reflexión que puede concluir todo lo contrario a lo que unas estén pensando'. 'Se ha tirado de un material que está publicado hace cinco años y que no sé si generó en su momento...', ha dicho, para exponer que 'no es una lista creada ad hoc ni una lista que sale de la nada, sino de un soporte que viene bien detallado'. 'No se lo ha inventado este Gobierno', ha expuesto, para añadir que 'se ha decidido con criterio'. 'No veo dónde está el problema', ha comentado.

Además, la consejera ha vuelto a reiterar este miércoles que 'no es obligatorio utilizar los materiales y la formación que dispone Skolae por los centros concertados, debido a la autonomía que les asiste y a cómo se debe aplicar la norma en su caso'.

Según ha dicho, 'acordamos que es obligatorio cumplir la ley pero no por que lo digamos nosotras y acordamos qué es de aplicación para los centros concertados y qué no lo es'.

Solana ha añadido que está asistiendo 'perpleja' a que 'al final no va a ser obligatorio ni asistir a la escuela'.