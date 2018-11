Ciudadanos presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos y cierra la puerta a la negociación con el Gobierno

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para anunciar que “no van a abstenerse y que si el gobierno no quiere prorrogar los presupuestos tendrá que hablar con otros grupos parlamentarios”. Diego Ubis ha asegurado que “no se plantea sentarse a negociar con el Gobierno porque ya se les ha terminado la demagogia”. Según el portavoz de la formación naranja, “intentar negociar los presupuestos a última hora no es diálogo. Ha sido un acto de fe sacar adelante los presupuestos durante los tres últimos años y nos ha faltado el diálogo constante y la rendición de cuentas. Al gobierno de La Rioja se le ha acabado todo el crédito y no se puede confiar en él. El Gobierno está acabado en cuanto a acuerdos presupuestarios”.

Seguir leyendo