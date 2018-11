MUCES sube el telón de su última edición con más de 180 proyecciones

La Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia, MUCES, arranca su décimo tercera edición hasta el 20 de noviembre con 113 películas de 37 países y 182 proyecciones. Rumanía es el país invitado, la embajadora de Rumanía, Gabriela Dancau, ha señalado que ésta es una oportunidad de mostrar la cultura rumana. Apuntaba que el cine rumano es ya muy conocido en todo el mundo, un cine que ha ganado en los últimos tiempos premios muy importantes.

La cineasta polaca Agnieszka Holland será homenajeada en esta edición. Prestigiosa guionista y directora de Europa Europa, Angry Harvest o Spoor, y colaboradora de Kieslowski. Pero también se reconocerá el trabajo de los actores segovianos Lucía Jiménez y Luis Callejo y el director de cine David Pinillos.

La película que ha inaugurado el festival ha sido la ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián “Entre dos aguas”. La Sección Oficial ofrece 34 películas no estrenadas comercialmente en España, refrendadas por premios internacionales y por el público y la crítica. Entre ellos, Touch me not, ganadora del Oso del Oro en la pasada Berlinale, una película que se adentra en temas tabús de la intimidad, obra de la directora rumana Adina Pintilie; Las herederas (Oso de Plata Premio Alfred Bauer para películas que abren nuevas perspectivas en la cinematografía mundial, y Oso de Plata a la Mejor Interpretación Femenina para la actriz Ana Brun), ópera prima del cineasta paraguayo Marcelo Martinessi, en una coproducción entre Europa e Iberoamérica; Noche mágica (Notti magiche), de Paolo Virzì, un viaje sentimental y lleno de ironía a los últimos años de gloria del cine italiano; o la película rusa Leto (Summer), de Kirill Serebrennikkov, rodada en un impoluto blanco y negro, con interludios en color realizados con falsas películas caseras e inserciones de animación que relata el despertar del punk y la new wave en la Unión Soviética de los ’80.

“Sólo los fragmentos dan fe de la realidad”, se puede leer en una de las secuencias de El libro de imágenes, Palma de Oro especial en Cannes. Y así es Godard y su film, que se podrá ver en MUCES junto con La casa de Jack de Lars von Trier, un thriller dramático basado en un guion escrito por él mismo y con un reparto encabezado por Matt Dillon y Bruno Ganz; Petra, de Jaime Rosales; o la sorprendente El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar. Además, ocho filmes nominados a los Oscar a la mejor película de habla no inglesa, entre los que destacan La mujer de la montaña, de Benedikt Erlingsson (De caballos y hombres, 2013), por Islandia, finalista de los Lux, un galardón que siempre han tenido un lugar privilegiado en MUCES; la húngara Atardecer, el segundo largometraje de László Nemes (El hijo de Saúl) también rodado en 35mm y ambientado en Budapest durante los últimos meses del Imperio austrohúngaro; Dogman, de Matteo Garrone (Gomorra, Reality, El cuento de los cuentos), film canino con ambientación napolitana; o I Am Not a Witch, de Rungano Nyoni.

En su inquietud por mostrar las cintas más recientes de países del Este, MUCES apostará por el film del debutante húngaro László Csuja, Blossom Valley, un largometraje de bajo presupuesto premiado en Karlovy Vary; Génesis, la segunda película del director húngaro Árpád Bogdán (Happy New Life), Premio del Jurado en Sofía; o The Other Side of Everything, de Mila Turajlić (coproducción de Serbia, Francia, Qatar), el segundo documental en la historia de los Premios Lux que resulta finalista.

La Muestra ofrecerá novedades segovianas en la sección “Una de las nuestras” con películas protagonizadas por los actores segovianos. Entre las películas, Casi 40 de David Trueba; En las estrellas, la producción de Álex de la Iglesia dirigida por Zoe Berriatúa; Jefe, el debut como director de Sergio Barrejón, además de la versión inédita en blanco y negro de este mismo film; Con el viento, el primer largo de Meritxel Collel, o la ópera prima de Nicolás Pacheco Jaulas, estrenada hace unos días en la Seminci.

Habrá un ciclo de Cine y Literatura, Cine e Historia, talleres, exposiciones, conferencias, conciertos. Se espera que MUCES reciba a unos 25.000 espectadores, con más de 30 proyecciones diarias.