Los catadores de la D.O. Sierra de Segura, se reciclan

El Consejo Regulador ha organizado un curso destinado a su panel de cata para su mejora continua, y para ello ha contado con un profesor de primer nivel como es Placido Pascual, actual Jefe de Panel de Cata del Laboratorio Agroalimentario de Córdoba, que junto con el de Granada, son los dos laboratorios oficiales de referencia de la Junta de Andalucía.

A modo de reciclaje, los alumnos se han entrenado catando aceites de distintas calidades y variedades, y han recibido información de novedades que atañen al análisis sensorial. Así mismo, han conocido el funcionamiento de un panel de cata oficial como es el que dirige Placido Pascual.

El Consejo Regulador cuenta actualmente con 18 catadores experimentos, estando algunos desde los inicios de funcionamiento del Panel de cata allá por el año 1986 y por ende, con más de 30 años de experiencia.

Así mismo, se destaca que es miembro de "Interpanel", proyecto liderado por la Fundación del Olivar y que está también participado por la Universidad de Granada, IFAPA y Cooperativas Agroalimentarias-Jaén. Este ambicioso proyecto pretende, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación, convertirse en un sistema de referencia internacional para la mejora de la armonización de los Paneles de Cata, pues reportará "Patrones Contrastados" en tu tiempo record y facilitará de esa forma el entrenamiento de los catadores

El Panel de Cata DO Sierra de Segura se creó bajo la iniciativa del precursor de la DO Jose Bautista de la Torre 7 años después del primer reconocimiento de esta figura de calidad por parte de la administración. En ese tiempo, década de los 80, aún se estaba definiendo como debería ser el método sensorial para clasificar los aceites y no fue pasado unos años, cuando se publicó el Reglamento Comunitario, 2568/91, que en su anexo XII si define el método a seguir para realizar la evaluación sensorial.

Como indica fuentes del Consejo Regulador, "ha llovido mucho y el método actual difiere bastante del que había en sus inicios, pero siempre el mismo ha perseguido crear una metodología de trabajo orientada a analizar objetivamente la calidad sensorial de un aceite. Actualmente es el único método analítico capaz de clasificar la calidad organoléptica de un aceite y su ausencia dejaría sin sentido la categoría aceite de oliva virgen extra y virgen.