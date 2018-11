Tots elèctrics?

Llance hui una reflexió. De veres el futur dels vehicles és 100% elèctric? Sincerament, no ho tinc gens clar. La idea em sembla bé sobre el paper però amb l'actual tecnologia estaríem condemnant a tot el parc automobilístic a endollar-se... Podem fer això? Això seria sostenible? No ho tinc clar. No sé si cal una innovació tecnològica que no faça necessari endollar els cotxes. Però soles és una reflexió que llance perquè m'agradaria un futur sense gasos d'efecte hivernacle.