La Generalitat niega desavenencias entre Compromís y el PSOE en materia de infraestructuras

El director general de obras públicas Carlos Domingo niega desavenencias entre Compromís y el PSOE después de que los socialistas rechazaran ayer en el Senado la cesión de las Cercanías a la Generalitat. Domingo ha explicado que todo se debió a una cuestión semántica. Los socialistas querían que en el texto figurara que es la Generalitat la que lo solicita y de ahí la negativa.

Pero la coincidencia de fondo, afirma Domingo en declaraciones a la SER, es total. Ambos coinciden, asegura Domingo, en que si bien la cesión es necesaria si esta no va acompañada de un plan para mejorar el servicio que ahora mismo es desastroso podría pasar como pasó en Catalunya y no conseguir nada.

Y el plan existe, lo firmó para nueve años el ministro Iñigo de la Serna cuando aún gobernaba Rajoy pero han pasado dos años y apenas se ha invertido nada. 30 millones este año de 160 consignados. Por eso Carlos Domingo insiste: lo importante es que ese plan se desarrolle y se siga invirtiendo hasta que la transferencia llegue.

En las próximas semanas debería reunirse la comisión bilateral Generalitat-Gobierno central competente en materia de Cercanías.

Posibles peajes

El director general no cierra la puerta al debate abierto ayer en el Congreso por el secretario de estado de infraestructuras Pedro Saura: un posible peaje no ya para las autopistas sino para las autovías, pero dejando claro que la AP7 debe ser gratuita.

Explica Carlos Domingo que el debate sobre cómo se financia el mantenimiento de autovía y autopistas es necesario. A día de hoy nadie duda de que la sanidad y la educación deben mantenerse vía presupuestos, pero surgen dudas sobre si para las infraestructuras debe ser igual o bien debe pagar el conductor cuando hace uso de esas vías.

Pero advierte, ese debate no puede despistarnos del de la gratuidad de la AP7. Explica que la Generalitat no contempla otro horizonte para esa vía más que la gratuidad total e insta al gobierno central a planificar ya cómo piensa pagar los 15 millones de euros anuales que cuesta mantener su trazado por la Comunitat Valenciana.

Domingo también asegura que la gratuidad no es sinónimo de colapso. Que los hosteleros de Benidorm no deben tener miedo porque la autopista tiene capacidad para aliviar el tráfico por las carreteras convencionales del entorno pero no habrá colas y no influirá negativamente en el turismo.