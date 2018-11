Justicia asume la parcela de El Salvador para el Campus

La subsecretaria de Estado de Justicia, Cristina Latorre, ha asumido como "proyecto de ciudad" la ubicación del futuro Campus de la Justicia en el antiguo colegio de El Salvador de Valladolid, tras la visita realizada a la zona.

Así lo ha asegurado el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, quien, al término del encuentro, ha explicado que a la representante del Ministerio de Justicia "le ha encantado" el emplazamiento elegido por el equipo de gobierno y por ello Latorre ha mostrado su disposición a apoyarlo como "proyecto de ciudad" que además cuenta con el valor añadido de dar uso a edificios ya existentes.

Si la Ciudad o Campus de la Justicia persigue poner fin a la dispersión de sedes judiciales en la capital, la subsecretaria ha reconocido las dificultades que tal circunstancia supone en el quehacer diario de los profesionales del sector pero ha recordado que no se trata de algo específico de Valladolid sino de un problema que afecta a numerosas ciudades en España.

En lo que sí ha incidido la representante del Ministerio, según ha explicado Saravia, en declaraciones recogidas por Europa Press, es en la necesidad de consolidar la cesión de la parcela, "y entre tanto ha propuesto una reunión en Madrid con la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, para ver de qué forma se puede hacer ese traspaso de la propiedad o del uso al Ministerio de Justicia".

El concejal de Urbanismo ha definido la actitud de Latorre como "positiva, favorable, amable y comprensiva con la situación de las sedes judiciales en Valladolid", para acto seguido afear la actitud del presidente del Grupo del PP en el Ayuntamiento, José Antonio Martínez Bermejo, ante las últimas críticas vertidas.

"Ve pegas y problemas en todos los proyectos. Me da lástima que intenten que las cosas no salgan", ha lamentado Saravia, quien apunta que si "hay una parte en la que es más fácil porque no hay ningún recurso a la vista y si la Tesorería General de la Seguridad Social está satisfecha y accede de buen grado a la parcela del Zambrana que se le ofrece, estupendo, no hay más que decir", ha concluido.

Imprimir