Herrera confirma que las tasas universitarias bajarán el próximo curso en Castilla y León

Herrera no tenía más salida que dejar claro su compromiso de rebajar sustancialmente las tasas universitarias tras las declaraciones de su consejero de educación, que por cierto no ha estado solo a la hora de defender la imposibilidad de la rebaja anunciada al no haber presupuestos para 2019.

Raúl de la Hoz, portavoz del PP en las cortes autonómicas, también justificó la conveniencia de no aplicar la reducción del precio de las tasas de forma contundente.

A Herrera le quedan pocos meses al frente de la Junta y sería muy torpe por su parte resguardarse tras la escusa de la ausencia de presupuestos para justificar una decisión que nadie entendería . No existe ni una sola razón que justifique el hecho de que aquí cueste más dinero ir a la universidad que en la mayoría de comunidades autónomas. Ahora sólo falta que el presidente aporte más información a lo dicho ayer en el pleno.

¿En qué rebaja está pensando exactamente? Ha dicho que este asunto quedará resuelto en el primer trimestre del próximo año. Ojalá esta promesa no corra la misma suerte que la que hizo hace 11 años respecto a las unidades de radioterapia y su instalación en las capitales que aún carecen de este servicio.