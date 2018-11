Alimentos solidarios para rato

El presidente del Banco de Alimentos de Zamora, Andrés Rincón, reniega de los datos de la salida de la crisis que venden los gobiernos de turno, y sostiene que aquí, la situación de necesidad de la gente “va para rato”.

Eso ha dicho esta mañana Andrés Rincón durante la visita que el subdelegado de gobierno, Ángel Blanco, ha realizado al Banco de Alimentos de Zamora. El presidente del Banco de Alimentos de Zamora razona que la situación no está repuntando, porque no hay industrias y no se genera empleo, entre otras cosas.

El Banco de Alimentos ha repartido más de 85.000 kilos de alimentos entre más de 3.700 beneficiarios de Zamora, según resaltó el subdelegado de Gobierno. El próximo 30 de noviembre y el 1 de diciembre se va a llevar a cabo la próxima Gran Recogida de Alimentos en Zamora, para la que el Banco de Alimentos busca voluntarios.