Pombo : "Nos hemos quitado presión"

El vesturio zaragocista respira aliviado, tras cortar de raíz la trágica racha de ocho partidos sin ganar, una serie en la que el equipo aragonés dio con sus huesos en la incómoza zona de descenso. Jorge Pombo reconoce que: "nos hemos quitado presión, necesitábamos una victoria, aunque sufrimos mucho con el gol encajado en los priemros minutos, pero supimos reaccionar para ganar".

La alegría en el Nou Estadi tarraconense vino acompañada por la aportación de futbolistas no habituales a los que Lucas Alcaraz ofreció la oportunidad. En este sentido, Pombo añade: "estuvieron todos al cien por cien, dieron la talla. Es fundamental saber que no solo hay doce o trece jugadores, la gente que no ha tenido minutos hasta ahora puede dar el callo"; y añade "sobre todo el gol de Pep Biel, que estaba en una situación nada cómoda, es el reflejo de que el trabajo da sus frutos".

Los puntos cosechados a orillas del Mediterráneo vinieron acompañados del cambio de sistema, planetado por el entrenador, con la novedad de jugar con defensa de cinco. Para Pombo "el dibujo es distinto al que veníamos jugando, pero sí nos encontramos cómodos porque en defensa tienes uno más. De todas formas, da igual como juguemos; al final hay que ganar".

Y en esas están los jugadores y el cuerpo técnico del Real Zaragoza, en la preparación del partido contra el Malloca en el que el equipo aragonés debe dar continuidad a la última victoria para alejarse del pozo. La ide adel canterano est´ña clara: "En casa no debemos perder la identidad, seguir teniendo el balón. Hay que salir tranquilos y plantear el partido poco a poco. Saliendo al cien por cien nos llevaremos al partido, aunque se trata de un rival difícil. El Malorca quiere el dominio del balón, pero viene a La Romareda, va a ser complicada para ellos".

Benito

Lucas Alcaraz podrá recuperar a Albeto Benito, tras cumplir un partido de sanción, pero siguen de baja por lesión los suizos, Grippo y Buff, así como Guti, Papu y Toquero. Por cierto, el georgiano viaja a diario a Madrid para someterse a un tratamiento adicional en una cámara hiperbárica con el objetivo de adelantar plazos en su recuperación. De aquí al sábado, Lucas decidirá si mantiene el sistema con el que sorprendió en Tarragona, jugando con tres centrales, vuleve al rombo o apuesta por otro esquema.