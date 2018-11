Arzura: "Aquí los culpables somos todos"

Joaquín Arzura es un futbolista que no se anda con rodeos dentro y fuera del campo. De hecho, el centrocampista ha salido en defensa del cuerpo técnico y sus compañeros después de la derrota en el Wanda Metropolitano. Es consciente el argentino que el lunes tiene una nueva oportunidad de ser titular frente al Deportivo y no quiere desaprovechar los minutos que juega con la elástica rojiblanca. Fran Fernández anunció tras caer ante el Rayo Majadahonda que "es el resultado de una semana que no ha sido del todo buena". Estas declaraciones llegan al vestuario, y el primero en dar la cara ha sido Arzura, que tras el entrenamiento quiso hacer piña en lugar de tirar piedras hacia un lado u otro: "La culpa es de todos. Aquí cuando se gana y se pierde es responsabilidad de todos. En el Almería hay una exigencia grande en el día a día tanto en el cuerpo técnico como en el vestuario por la profesionalidad que tenemos. Puede ser que Fran vio que algún día no estuvimos al cien por cien. Ahora empezamos la semana al máximo y con ganas de revancha".

Otro de los puntos calientes es el elogio que viene recibiendo el Almería por su buena temporada. El exceso de dulce pudo pasar factura en el Wanda y los jugadores no ofrecieron el nivel de los partidos de casa. Arzura manifestó que prefiere aislarse del ruido exterior, si bien explica que el son un equipo que viene en escalada, pero con evidentes problemas para ser regular a domicilio: "No estoy muy pendiente y no sé de dónde vienen los elogios. Nosotros somos un equipo que nos costó arrancar en los primeros partidos, pero luego lo hicimos muy bien. Es cierto que de visitante nos cuesta más, pero no vivimos de los elogios, sino del trabajo".

El Deportivo es el próximo rival y en el Mediterráneo intentará asaltar el liderato de la categoría. Otro recién descendido cuyo objetivo principal es volver a Primera por la vía rápida. El argentino Joaquín Arzura entiende que es uno de los partidos que más concentración va a exigir, además de un importante poderío en el centro del campo: "Es posible que los partidos se empiecen a ganar en el centro del campo, y ante el Deportivo, que viene muy fuerte, va a ser clave. Demostramos ante el Sporting que podemos hacernos fuertes en la medular y el lunes queremos repetirlo".

No se va a arrugar el Almería a pesar de la enorme calidad del Deportivo. Los rojiblancos han encadenado cuatro triunfos como local, sin contar otros dos duelos invictos en Copa del Rey frente a Reus Deportiu y Villarreal, y buscarán seguir con la trayectoria ascendente y mantener distancias con la zona de descenso. "Va a ser un partido lindo, abierto, de ida y vuelta. El Deportivo sale a ganar en todos los campos y nosotros buscamos la quinta victoria seguida, que sería magnífica", finalizó Arzura.