El 24 de noviembre reabrirá el Museo Elisa Cendrero de la capital

El 24 de noviembre se reabrirá el Museo Elisa Cendrero de la capital. Lo ha avanzado en la SER la alcaldesa Pilar Zamora que destacaba que con su inauguración se cumple uno de los objetivos que pretendía el equipo de gobierno, recuperando el emblemático edificio situado en la calle Toledo, que permanecía cerrado desde hace una década, y convirtiéndolo en un Ateneo Cultural.

Desde el ayuntamiento ya trabajan en el acto de inauguración. Acto que será sencillo, en el que se descubrirá una placa y se visitará la casa ya reformada y dotada de todo el mobiliario original de la dueña que ha sido restaurado gracias al plan de empleo +55.

Y otro anuncio de la alcaldesa: antes de final de este mes se abrirá un espacio más, en este caso para las asociaciones, la Casa de la Ciudad en el edificio que ocupó el IMPEFE en el parque de Gasset.

Arco del Torreón

Pilar Zamora se refería a otros proyectos a punto de concluir, como la obra de la avenida de los Reyes Católicos, cuyo plazo termina a finales de diciembre, como volvía a recordar y la actuación que se acometerá en el Arco del Torreón. El proyecto inicial elaborado por el Ayuntamiento ha incorporado las modificaciones propuestas por los vecinos y expresaba su deseo de que las obras puedan comenzar el próximo año. Mientras, se avanza también en otras actuaciones, como la instalación del ascensor en el parking de la Plaza Mayor -ya licitado- o en la del reivindicado pabellón de las Casas -ya aprobado-.

Visitas a los barrios

La alcaldesa destacaba la receptividad y participación que está encontrando en las asambleas vecinales que está realizando en los barrios de la capital y que están sirviendo, según decía, para rendir cuentas de lo que se ha hecho, pero también de lo que no. Hasta el momento ha visitado los de los Ángeles y Ciudad Jardín y este miércoles estará en el de la Guija.

Decreto sobre el botellón

Sobre el descontento de los hosteleros tras el Decreto de alcaldía que regula los días y horas del botellón en Echegaray, Pilar Zamora decía que la medida se ha hecho para cumplirse, de ahí que se permita entre las once de la noche y las cuatro de la madrugada, igualándolo a los pubs y discotecas. Los hosteleros les han pedido que se aplique el horario de cierre de los bares, a la 1.30, "cuando esto no refleja la realidad porque los jóvenes a esa hora siguen en el botellón", aclara la alcaldesa que matiza que el Decreto "se ha hecho para minimizar no para legalizar". "Se pueden reforzar los servicios de limpieza, se delimita a esta zona evitando su dispersión por otros lugares de la ciudad, se incrementarán los controles del consumo y venta de alcohol en menores", explica Zamora.

Avanzaba, además, en cuanto al presupuesto municipal, que "están cerrando números". Antes de que termine el año podrían sentarse con el Grupo Municial Ganemos para negociarlos.

