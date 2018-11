Carmona: "Ni vi el partido del Oviedo. Bastante tenemos con lo nuestro"

A Carlos Carmona no le gustan las polémicas ni el protagonismo. Lo ha demostrado durante su ya larga estancia en Gijón. Por eso está visiblemente molesto con quienes hayan podido interpretar que quiso enviar un dardo al Oviedo con sus declaraciones del domingo a pie de campo, en Movistar, cuando afirmó que "yo no veo ningún equipo que nos meta cuatro". Se daba la circunstancia de que el día anterior los azules habían perdido 4-0 en La Coruña, lo que generó cierta polémica. Carmona quiso zanjarlo este miércoles con una rueda de prensa contundente, en la que dejó claro que "bastante tenemos con lo nuestro como para estar hablando de otros equipos. Me considero una persona tranquila, humilde y respetuosa y nunca he hablado mal de ningún equipo ni de ningún compañero de profesión".

Carmona considera que "bastante violencia hay ya en el mundo del fútbol como para andar fomentándola".

El centrocampista admite que ninguno de los dos rivales llegan al partido del sábado en buenas circunstancias, aunque considera que "en un derbi no valen para nada las dinámicas que lleven los equipos".