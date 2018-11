La Audiencia Provincial de Guadalajara analiza el recurso contra la sentencia de Fraguas

Este miércoles se analiza en la Audiencia Provincial de Guadalajara el recurso presentado por los 6 jóvenes de la Asociación de Repobladores Rurales que fueron condenados a prisión por ocupar y rehabilitar, sin autorización, el pueblo abandonado de Fraguas.

Tras la denuncia de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara les condenó a un año y medio de prisión, al pago de una multa de 2.700 euros cada uno y a abonar el coste de la demolición de las construcciones al considerarles culpables de los delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio.

Carteles de apoyo frente a la Audiencia/Foto SER GU

En las puertas ha habido una concentración de apoyo es espera de lo que digan los magistrados, aunque no tienen demasiadas esperanzas.

Siguen manteniendo que no han provocado daños medioambientales y que las construcciones realizadas son según la tipología de la zona. La Junta les denunció en 2013 al entender que infringían la ley por no tener autorización y ocupar una zona de Parque Natural, una ley que estos jóvenes no consideran lógica y que impide que se puedan repoblar las zonas rurales. Por cierto si la sentencia no se modifica sí entrarían en la cárcel, según confirma Isaac Alcázar, uno de los repobladores

A pesar de la sentencia, la Asociación de Repobladores sigue a día de hoy en Fraguas con unas 15 personas y nos dicen que siguen las denuncias contra ellos por parte de la Administración.

En mayo iniciaron en la plataforma change.org una recogida de firmas que lleva a día de hoy recogidos 84.000 apoyos.