"En Girona hicimos el mejor partido fuera de casa"

El C.D. Leganés buscará mantener cierta intensidad competitiva en una semana con parón liguero por los compromisos de las selecciones con el amistoso (Butarque, 19:00 horas) ante la A.D. Alcorcón, colíder de Liga 1,2,3.

El ‘Lega’ rompe barreras Butarque acogió la presentación del equipo de fútbol que representará al conjunto blanquiazul en LaLiga Genuine para personas con discapacidad esta temporada en el marco del convenio de colaboración con el Grupo AMÁS. "El equipo se ha unido a la disciplina del Leganés participando en LaLiga Genuine. España es el primer país en el que se desarrolla este proyecto. Estamos encantados en este proyecto. Nos une esta relación desde hace muchos años. Merece la pena", comentó ante los asistentes la presidenta Victoria Pavón.

Iván Cuéllar, portero del pepinero, participó este martes junto con Oscar Rodríguez en un evento publicitario en el que ponía en valor el rendimiento de su equipo cuando juega a domicilio y afirmó que tiene capacidad para sumar más puntos de los dos que lleva fuera de casa en lo que va de curso.

"Nosotros tenemos potencial para sacar más lejos de casa, pero luego lo que trabajas entre semana a veces no lo puedes desarrollar en el campo. No es tan fácil como se ve desde fuera. Tenemos que trabajar desde fuera para plasmar sobre el campo lo que hacemos con el cuerpo técnico", señaló el portero.

En ese sentido, valoró positivamente el empate sumado en Girona: "Para mí es el mejor partido que hemos hecho fuera de casa. Estuvimos mejor que el rival aun jugando fuera de casa. Nos estamos acercando a esa postura de hacer el mismo fútbol, con el mismo objetivo e intensidad, que en casa. A pesar de sólo sacar un punto, creo sinceramente que debemos estar satisfechos".

Sobre si será baja o no ante el Deportivo Alavés, se muestra confiado. "Yo quiero llegar, evidentemente. Todos, cuerpo técnico y médico, no quieren tener un jugador lesionado. No solo yo. Ninguno. Haremos todo lo posible por estar, pero no sólo estar, sino estar al cien por cien”, dijo.