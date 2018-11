Lombán: "Vamos a sudar como los que más para conseguir los objetivos"

David Lombán llegó al Málaga empezada la temporada, y hace unos días en Pamplona jugó sus primeros minutos. En Gijón, ante el Sporting, fue titular por la baja de Luis Hernández, y vio de cerca la nefasta jugada que costó el tanto del empate local en la última jugada del partido. "Al final, en un partido, pasan muchas cosas, muchas acciones, rebotes, y cuando encajas goles siempre hay acierto del equipo contrario y fallo del propio equipo. Se hizo un gran partido en líneas generales, El Molinón es un estadio complicado y, aunque no nos debemos conformar, en el fútbol no existe el tiempo y tenemos ganas de que llegue el partido del Nàstic. Hay muchas jugadas que corregir en cada partido. Durante la semana vemos todos los errores que se cometen durante los 90 minutos que duran los partidos y luego se trabaja para que no vuelvan a suceder, no sólo los goles".

El central tiene claro que el esfuerzo no se negocia para el entrenador Muñiz. "Perder o empatar nunca viene bien. Siempre queremos ganar. Si fuese por la afición, ascenderíamos de calle. Aquí nadie dijo que no fuésemos a sudar. Si tenemos humildad y sacrifico hasta final de temporada, vamos a tener muchas opciones. Pero vamos a sudar como los que más para conseguir los objetivos".