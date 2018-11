El Unicaja sufre y tira de calidad

El Unicaja logró la clasificación para el Top 16 de la Eurocup, tras conseguir su sexta victoria consecutiva ante el Fraport Skyliners por 78-84, con un triple final del escolta serbio Dragan Milosavljevic, cuando el encuentro estaba igualado a 78 puntos.

Comenzaba el Unicaja el partido anotando fácil en el primer minuto, con un 2+1 de Mathias Lessort y un mate de Kyle Wiltjer. Pero Fraport Skyliners respondía rápido con un parcial de 6 a 0 le daba la vuelta al marcador (6-5 m.3). Cortaba el desacierto malagueño Adam Waczynski con 5 puntos consecutivos. Roberts forzaba una falta y sumaba 2 puntos desde la personal, acción a la que le seguía un tiro de Waczynski que ponía el 8 a 14 en el marcador en el minuto 6 de encuentro. Heslip y Robertson, el último con 5 puntos seguidos, conseguían darle la vuelta al marcador en favor del equipo alemán (15-14 m.7). Se encontraba cómodo el conjunto local y el técnico del equipo malagueño daba descanso a Roberts con la entrada del joven Pablo Sánchez. Las ausencias de Jaime Fernández y Alberto Díaz habían hecho que el canterano viajara a Alemania. Un triple de Haynes forzaba el tiempo muerto de Luis Casimiro (22-16). Robertson con otra canasta de 3 puntos conseguía aumentar la ventaja al final del primer cuarto, al que se llegaba con 25-16.

Shermadini asistía a Milosavljevic en la primera jugada del segundo cuarto y el Unicaja subía el nivel atrás, pero un triple de Zeeb sobre la bocina de posesión resolvía el ataque local. A pesar de ello, los de Luis Casimiro no se desmotivaban con su trabajo defensivo, impidiendo que los siguientes ataques locales se convirtieran en canastas. Conseguía acercarse el Unicaja hasta el 28 a 22, parando el partido el técnico local, que ahora era quien pedía más actitud defensiva a los suyos. El resultado de ello: Fraport Skyliners se colocaba en bonus rápidamente y el marcador se ponía 30-25 tras 3 tiros libres de Dragan Milosavljevic. El Unicaja comenzó a encontrar a Shermadini, quien con dos canastas bajo aro forzaba un nuevo tiempo muerto del técnico local Gordon Herbert (30-29 m.15). El segundo cuarto malagueño estaba siendo muy bueno y por fin conseguía ponerse por delante. Suárez y Roberts sumaban desde la personal y el marcador era 30 a 33 en el minuto 16. La defensa malagueña estaba siendo excepcional, no permitiendo canasta de su rival desde el minuto 13. En el lado atacante, los malagueños circulaban el balón buscando al jugador mejor posicionado. Cuando no había triples de Díez o Salin, era Lessort quien anotaba bajo aro. El marcador había pasado de 30 a 23 al 30 a 44. Un triple de Heslip rompió el 0 a 21 del Unicaja justo antes del descanso, al que se llegaba con 33 a 44.

Arrancaba el segundo tiempo con intercambio de canastas, el interior Völler era quien anotaba por parte local mientras que Wiltjer lo hacía para los malagueños (37-48 m.23). Un 0 a 5 del Unicaja, con triple de Salin y canasta de Lessort hacía que Fraport Skyliners solicitara tiempo muerto (39-53 m.24). Clark desde el tiro libre sumaba para el conjunto teutón, pero respondía el Unicaja con tiro libre de Wiltjer y 2+1 de Shermadini. Eran minutos en los que ahora era Dragan Milosavljevic quien hacía de base en el bando andaluz. El partido parecía controlado por parte de los de Casimiro y 4 puntos más de los malagueños por mediación de Milosavljevic y Waczynski ponían 43 a 61 el marcador en el minuto 27. Pero no te puedes despistar un momento y los locales conseguían acercarse hasta el 52 a 63 al llegar el minuto 29. Paraba el partido el técnico manchego del Unicaja. Pero Fraport Skyliners conseguía acercarse aún más con un mate de Clarence y una antideportiva de Wiltjer que aprovechaba Haynes. El conjunto local conseguía llegar al último cuarto con opciones (58-63).

Suárez y Shermadini arrancaban un parcial malagueño que volvía a poner la diferencia por encima de la decena, 58 a 69, y los locales pedían tiempo muerto. Restaban todavía 8 minutos de partido. Haynes era quien más inspirado estaba en el bando local y con 7 puntos seguidos conseguía acercar a los suyos de nuevo. Había partido (65-69 m.34). Waczynski con un triple rompía el parcial, pero ahora los locales se veían capaces y respondían rápidamente con triple de Murphy. Además, Haynes volvía a encontrar camino hacia el aro y volvía a sumar. Había tiempo muerto de Luis Casimiro (70-72 m.36). Era Roberts quien asumía responsabilidad nada más salir a pista, pero Murphy respondía en la siguiente jugada. El empate de los locales llegaba en el minuto 37 tras dos tiros libres de Haynes, que se había convertido en el hombre más destacado de los alemanes. Casimiro situaba ahora a Suárez de pívot, dando entrada Wiltjer por Lessort. Se resolvían con canastas los siguientes ataques del Unicaja, pero había que parar el ataque del Fraport Skyliners, con Haynes y Murphy inspirados. Se mantuvo la cabeza fría y Dragan Milosavljevic apareció para anotar un triple y dos tiros libres finales que cerraron el encuentro.

Al final, victoria en la pista del Fraport Skyliners por 78 a 84. El ala-pívot Carlos Suárez terminó como MVP malagueño con 17 de valoración.