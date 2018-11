El PSOE pide el cese de la concejala de Deportes

El PSOE ha pedido el cese de la concejala de Deportes, Montaña Palacios, por el bochornoso espectáculo que se está dando, dentro y fuera de la ciudad, con las obras de la piscina cubierta, para cuya apertura se lleva más de un mes dando fechas, sin que se cumpla ninguna “y sin que sepamos cuándo se va a abrir”. Aseguran que si el alcalde no la aparta de inmediato, “estará dando el visto bueno a su incalificable actuación al frente de la Delegación y siendo cómplice de su dejadez y su incompetencia”.

En todo caso, “y sea cuando sea, lo que está claro es que no se pueden reparar los perjuicios que se está causando tanto a los usuarios de El Prado como a los del Jaje, que es la única abierta, y además también tiene problemas”.

En este sentido, Gutiérrez ha señalado que hay problemas de condensación y, sobre todo, que tienen que compartir espacio y tiempo mucha gente, particulares y clubes, lo que no es nada fácil. A lo que hay que añadir muchas personas que hacen uso terapéutico de las piscinas, por rehabilitación o consejo médico.

Para el portavoz socialista, “lo más indignante de todo es que esta situación se podía haber evitado fácilmente, solo con que hubiera al frente de la delegación de Deportes una persona seria y responsable, que se dedicara mínima mente al trabajo por el que percibe un sueldo y que es su responsabilidad”.

Gutiérrez ha recordado que desde hace más de dos años se está hablando de las obras de la piscina, “y dieron lugar a que se desplomara una parte del techo y hubiera que cerrar un par de semanas”, y sobre todo, que “llevamos meses advirtiendo que se acercaba la temporada de verano, cuando hay que aprovechar para hacer las obras, y no había ni proyecto”.

De hecho, hasta el 5 de septiembre, y por trámite urgente, no se aprobó el proyecto en Junta de Gobierno, “ya casi en fecha de inicio de temporada”. Las siguientes fechas de apertura señaladas, tanto por la propia concejala como por la portavoz del Gobierno Ramos, no se han cumplido. Tampoco la del día 12, que a la cuarta no fue la vencida.

OTRAS INSTALACIONES

Para el PSOE, lo de la piscina cubierta es la gota que colma el vaso de la desidia y la incompetencia de Montaña Palacios, “porque hay que recordar el estado de la pista de atletismo, de la que también llevamos años oyendo que se va a arreglar, mientras se ha perdido la homologación oficial y escuchamos las quejas de deportistas, incluidos los de élite, que no entrenan allí por temor a lesionarse”.

El portavoz también ha señalado las malas condiciones del césped del campo de fútbol y de otras instalaciones, y especialmente que “no ha hecho nada nuevo en estos años, y además, ha dejado deteriorarse hasta el límite lo que había, por lo que no puede seguir ni un minuto más causando perjuicios a más de 25.000 talaveranos que hacen uso de las instalaciones deportivas, por no hablar de la penosa imagen que ofrecemos cuando hay competiciones con participantes de fuera”, dice el PSOE en nota de prensa.