Anquela: "Desde el club siempre me dicen lo mismo: ánimo y tranquilidad"

Faltan dos dias para que llegue el derbi y con tan poco tiempo por delante para que se dispute este partido, ya se empiezan a palpar las ganas, la tensión y el nerviosismo que hay en el ambiente. Oviedo, completamente volcado con su equipo, se ha llenado de pancartas de apoyo. La primera se pudo ver en el Ayuntamiento, en la que aparece el lema “Vamos Oviedo”, pero es que en las últimas horas el grupo Symmachiarii ha colgado más en diferentes puntos de la ciudad. En ellas pueden leerse frases como "El derbi se gana", "Oviedo capital" o "Forza Oviedo".

El partido ha sido declarado de altos riesgo, lo que implica que habrá un amplio despliegue policial y, por ello, los aficionados del Sporting llegarán al Carlos Tartiere escoltados dos horas antes del encuentro en distintos autbouses desde Gijón. Los seguidores rojiblancos tendrán que permanecer una hora más en las gradas del estadio una vez que finalice el choque.

En lo deportivo, tanto el Oviedo como el Sporting tienen la necesidad de conseguir los tres puntos para poder respirar un poco en la clasificación. Ambos entrenadores se encuentran en la cuerda floja aunque Juan Antonio Anquela admite tener el respaldo de la dirección deportiva: "Me la juego todos los días. Desde el club me dicen siempre lo mismo: ánimo y tranquilidad. No sé lo que pasará, ni lo pienso ni lo dejo de pensar. Yo tengo la misma ilusión, ganas y fuerzas del primer día. No he cambiado en mi forma de proceder ni de actuar. El fútbol son resultados. Hay momentos que son buenos, en otros vienen torcidas y hay que seguir. Bastante tengo con lo mío como para pensar en Baraja. Los dos estamos en equipos importantes y ya sabemos lo que genera. Hay que convivir y lidiar con ello".

"Trato de quitarle trascendencia, pero hay que liberarse, disfrutar de ello porque los nervios nos pueden jugar una mala pasada. Si nos dejamos llevar por la gente, estamos en la ola buena. A mis futbolistas les he dicho que van a conocer algo nuevo, algo que yo creo que no se les olvidará. Veo en la gente las mismas ganas e ilusión. No estamos para tirar cohetes, y a la gente hay que engancharla e ilusionarla. Será un partido difícil, el rival es muy buen equipo, serio, armado, y que sabe a lo que juega. Hay que saber adaptarse al medio, que va a ser muy bonito, y saber medir esa intensidad. Lo emocional es un factor a tener en cuenta", comentaba el entrenador del conjunto azul sobre la presión que existe alrededor de este tipo de partidos.

Anquela tendrá las bajas confirmadas de Carlos Hernández y Aarón Ñíguez, mientras que Saúl Berjón, que ha estado toda la semana entre algodones, se espera que esté disponible para afrontar el derbi.

A partir de la mañana las localidades saldrán a la venta para el público general al precio de 80€ en las taquillas del Tartiere en horario de 10:00 a 19:00 horas. Hasta la fecha, para los abonados de ambos clubes, se han vendido algo más de 4000 entradas en Oviedo por las 966 que se han despachado finalmente en Gijón.