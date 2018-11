Endesa comunica a Ribera su intención de cerrar Compostilla y Teruel

Endesa comunica al Gobierno el cierre de las centrales térmicas de Cubillos del Sil y de Andorra. Es una noticia que publica elconfidencial.com y que, al parecer podría hacer oficial la compañía eléctrica la próxima semana. La información habla de que el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha transmitido ya a la ministra Ribera su intención definitiva de desconectar ambas centrales. No tiene, por tanto, intención de acometer la inversión de 400 millones de euros necesaria para adaptar ambas centrales a la normativa europea. Bogas se lo ha adelantado a la ministra ante la necesidad de contar con el periodo legal de 12 a 18 meses que se requiere para la desconexión definitiva y para estar preparado ante la posibilidad de que ese sea uno de los asuntos por los que se interesen los inversores en la próxima presentación del Plan Estratégico el día 21.

Según la misma información, la empresa ya tiene previsto un plan de recolocaciones y negociar con los ayuntamientos afectados planes de desarrollo local.



Sin embargo, Endesa mantiene oficialmente que no ha cambiado nada en el panorama de Cubillos del Sil y que no se ha presentado ninguna comunicación oficial de cierre, en contra de lo que apunta el confidencial Desde el gabinete de comunicación se asegura que la información responde a la conclusión errónea de un capítulo de inversiones en el que no aparece ninguna cantidad para la térmica de Compostilla, algo que ya ocurrió el pasado año en base a la situación del mercado y a la política energética del Gobierno que, según la compañía, son los parámetros que decidirán finalmente si se cierra o no la central de endesa en el Bierzo.