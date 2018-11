Kurz pide tomar conciencia del impacto del cambio climático en los castaños

El científico Werner Kurz, el jefe del Natural Resources Canada Canadian Forest Service, miembro del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático – IPCC, y que fue reconocido en el 2007 con el Premio Nobel de la Paz ha disertado sobre 'El papel de los bosques en el ciclo global del carbono, cambio climático y opciones de mitigación. The role of forests in the global carbon cycle, impacts of climate change and mitigation options'.

En su charla ha reconocido que los efectos del cambio climático dependerán de los grados que suba la temperatura, algo que se producirá a largo plazo pero que está empezando a notarse. De hecho, hace diez años que se experimenta con el cambio de especies, con la plantación de árboles propios de zonas del Sur en las áreas más septentrionales, con el fin de comprobar si es factible su sustitución. En el caso de los castaños, el experto recomienda que se controlen las plantas que se sitúan más al Sur para ver su reacción "que será más preocupante en el caso de que el cambio climático supere en grados las temperaturas de esos territorios".

Mientras tanto, el canadiense apela a la concienciación y al cuidado de los sotos, sobre todo a su clareo, para reducir el impacto de los incendios forestales que son una consecuencia directa y ya palpable de ese cambio climático, aseguró.

En la misma línea, el director técnico de la marca de garantía de la castaña y miembro de la Mesa del Castaño, Pablo LInares, reconoció que los productores de la comarca "no son conscientes del problema que acarraea la emisión de gases de efecto invernadero. Saben que están pasando cosas-matiza- porque notan cambios que hay variaciones climáticas que afectan al árbol pero todavía no han llegado al nivel de concienciación suficiente como para que sepan lo que se nos puede venir encima".

Por eso, mantiene Linares, estas jornadas técnico-científicas "no van a dejar indiferente a nadie". La profesora Maribel Lozano, que se ha referido al castaño como indicador sociocultural, ha formado parte del cartel de ponentes en el que también se han incluido charlas sobre las producciónes derivadas del castaño, como la miel, las barricas de vino, los helados de leche y castañas, flores de castaño como sustitutivos de sulfito en la elaboración de vinos o la producción micológica en el entorno de estos árboles.

La reunión de la Red Estatal del Castaño, la celebración de la Novena Feria Sectorial de la Castaña, servirán para complementar una cita en la que también se ha dejado hueco a las actividades técnicas y lúdicas, con las que se prolongará esta novena edición de Biocastanea.