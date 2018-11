La defensa recurrirá la sentencia para demostrar que el relato "no es cierto"

El abogado de la defensa del exprofesor del colegio Gaztelueta condenado a 11 años de prisión por abusar sexualmente y de manera continuada de un alumno, va a recurrir la sentencia desde la convicción de que el relato de la víctima "no es cierto".

El letrado de la defensa, Eduardo Ruiz de Erechun, ha anunciado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y tratará de demostrar que los hechos que denunció el exalumno del condenado no son ciertos. Según ha explicado, en el año 2007, el Supremo dijo que no se podía imponer una pena superior a la que pedían las acusaciones y en este caso, se condena al docente a 11 años de prisión cuando la petición principal de la acusación particular era de 10 años y de la Fiscalía de tres años.

El letrado aún tiene que reflexionar sobre los argumentos para la casación ya que aún no le ha dado tiempo a profundizar en el contenido de sus más de 70 folios. El profesor, además, ha redactado una carta esta tarde en la que ha reiterado que es "completamente inocente". En esa carta, el exprofesor afirma que ha callado hasta ahora por consejo de su abogado y porque confiaba en la celebración del juicio para esclarecer lo sucedido.

"Comprendo que resulte difícil creerme después de una resolución judicial condenatoria, pero la pura verdad es que jamás he abusado sexualmente de nadie", señala antes de recordar que en sus 15 años ejerciendo de monitor y de profesor no tuvo "nunca una queja".

El condenado por la Audiencia vizcaína asegura que los seis años pasados desde que fue denunciado ha vivido "angustiado" por temer que unas "acusaciones falsas" hicieran dudar a sus seres cercanos sobre su inocencia. "He sufrido lo inimaginable por todas las falsedades publicadas en los medios y en el juicio escuché a muchas personas a las que no conocía dando por cierta mi culpabilidad, sin presentar ninguna prueba, más allá de la credibilidad que daban al testimonio del chico", relata.

El exprofesor del Opus Dei lamenta que ha sido "juzgado decenas de veces desde hace más de seis años en la opinión pública y sin ningún tipo de garantías. Han roto mi vida profesional y personal y mi familia ha sufrido muchísimo, me aterra lo que a alguno (de los miembros de su familia) le puede llegar a afectar. No solo sufre el que sale gritando en los medios".

"El único consuelo que encuentro en este infierno es saber que Dios es testigo de mi inocencia", ha añadido. "No puedo pedir perdón por algo que no ha tenido lugar, pero sí soy capaz de perdonar a quienes con tanta saña y crueldad han destrozado mi vida y la de mi familia", concluye el exprofesor de Gaztelueta.