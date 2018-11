Se le multiplican los problemas a José Luís Oltra de cara al encuentro del próximo sábado ante Osasuna en tierras pamplonesas. El técnico del CD Tenerife ha tenido que tirar de tres jugadores del filial blanquiazul para poder completar la lista de convocados que viajarán este viernes para medirse al conjunto de Jagoba Arrasate. El técnico ha reconocido que “las bajas me condicionan aunque apostaría que no van a adivinar el once que sacaremos el sábado. No me condiciona nada aunque bastantes de los que no están hubieran participado”, comentó el técnico en su comparecencia.

Oltra ha incidido en la necesidad de hacer bien las cosas si se quiere sacar tajada de El Sadar ante un rival que se encuentra a las puertas de los puestos de playoff, recordando que “será un reto para el equipo y una oportunidad para los menos habituales que quizás puedan salir con dudas o hacerte ver que estabas equivocado y merecen jugar. Espero ver la segunda versión pues tengo confianza en ellos”, explicó el máximo responsable técnico del conjunto tinerfeño.

En lo que al planteamiento a proponer ante el cuadro pamplonica se refiere, Oltra recordó que “no va a cambiar lo que propongamos. Solo cambian los protagonistas y tengo bastante claro el equipo que opondremos ante un rival que está confeccionado para estar en la zona alta de la clasificación, que se hacen muy fuertes en su campo donde no han perdido, con futbolistas determinantes desde el medio campo hacia adelante”, argumentó el entrenador valenciano.

Para contrarrestar los poderes del equipo navarro, el conjunto blanquiazul espera poder hacerlo con otros argumentos: “tenemos situaciones a balón parado, en segunda línea y en juego colectivo con las que podemos contrarrestarles. Debemos saber leer bien al rival y ver lo que nos permitirá poder realizar sobre el campo, aunque se lo que quiero y hemos trabajado sobre ello pero tenemos claro que debemos acumular más jugadores en ataque y buscar la convicción necesaria para poder confirmar nuestras intenciones”, finalizó.