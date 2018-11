Yo nunca he sido un One hit wonder, que son esos artistas que sacaron un pelotazo que lo petó y poco más se supo de ellos. Y esto viene a colación no de Rosalía, si no de que este sábado se reúnen en el Coliseum glorias de los 90 como Rebeca, Whigfield, Paco Pil... a los que les reto que me digan más de una canción de ellos, les dejo un momentito para pensar... Nada, ¿no? ¿Tan siquiera uno? Rebeca era la de aquello de "Duro de pelar", Whigfield era la del "Sarari nait" y Paco Pil... mejor que lo escuchen en el audio sobre estas líneas. A Rajoy le gustaba mucho.

Y tenemos muchos casos más, el clásico Video Killed the Radio Star de The Buggles se equivocaba, en vez de morir la estrella de la radio fue el resto de su carrera musical. El What is Love the Haddaway, el What's Up de 4 Non Blondes...

Tenemos casos de gente que en su país no ha sido One Hit Wonder pero sí en el resto del mundo. Por ejemplo, Nena, con sus 99 Red Ballons tuvo más éxitos en su país, Alemania; aquí tendríamos el caso de Los del Río, que conocemos alguna cosa más que Macarena... bueno, sólo me viene la de "Sevilla tiene un color especial". Serían un "Two hit wonder".

También existen One hit wonders que se hacen famosos con versiones de otro One hit wonder. ¿Se acuerdan de Billy Ray Cyrus, con Achy Breaky Heart? Pues después llegó Coyote Dax.

Y se puede dar el caso de incluso de canciones en las que se sepa la melodía pero no al artista original. Tenemos el caso de la canción conocida, sobre todo en el ámbito del fútbol, como "looo, lo lo lo lo looo, looo", que algunos la conocerán como 7 Nation Army de los White Stripes. Pero para otros tantos siempre será la del: "¡Gol! Looo, lo lo lo lo looo, looo".