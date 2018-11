El Partido de Elche apoyará los presupuestos, pese a que no se rebaje el IBI

El Partido de Elche ha salido al paso tras las declaraciones ayer del grupo municipal de Ciudadanos que reclamaba a la formación una respuesta sobre si apoyaría o no los presupuestos.

El portavoz del Partido de Elche, Jesús Pareja, se sumó a la propuesta de la bajada del 6,5% IBI en los presupuestos de 2019 que presentó Ciudadanos en sesión plenaria. Se diferenció así de sus socios de gobierno, PSOE y Compromís, que siguen oponiéndose a la rebaja y defienden, en su lugar, las ayudas al pago de este impuesto.

El portavoz de Ciudadanos, David Caballero, daba ayer un "ultimátum" al gobierno pidiendo una respuesta clara sobre si acatarían el acuerdo plenario que solicitaba la rebaja del IBI. Rápidamente, el alcalde, Carlos González, salía por la tarde a descartar la medida de la formación naranja, pero apelando al consenso.

Asimismo, Caballero pedía al Partido de Elche que dejará de esconderse y aclarase su postura al respecto. Finalmente, Pareja ha explicado que todavía tiene que decidirlo con la ejecutiva del partido. Sin embargo, ha apuntado que sabiendo que no depende de ellos bajar el IBI, aunque quieran, no van a permitir que no se hagan cosas necesarias por la ciudad.

Aun así, ha recordado que están de acuerdo con una rebaja progresiva del IBI y así lo incluirán en su programa electoral de las municipales de 2019. Confía en que en el próximo ejercicio se pueda dar una moderación de los impuestos, y en particular en el del IBI.