Jairo Valero, el instagramer de Andújar que asombra a todo el mundo

No se habla de otra cosa en Andújar estos días que no sea del pequeño Jairo. Casi desde Irma Soriano, bromean algunos vecinos cerca de la tienda de chucherías de sus padres, no se había visto nada igual en alguien tan joven. Con 12 años, este niño que acude cada día al Colegio La Salle, ha ido ganando seguidores en redes sociales y ya está cerca de los 52.000 en Instagram, donde se mueve como pez en el agua, y alcanza los 900 suscriptores en su canal de Youtube. Entre sus vídeos, unos dedicados a rapear, otros a poner unas luces led, los habituales de los youtuber con preguntas y respuestas y uno de los más originales, el dedicado a sus amigos jugadores del popular videojuego Fortnite, a los que recomienda salir a la calle a jugar.

Para buscar su canal en Youtube hay que poner en el buscador Jairovipvines 620. En instagram, jairovipvines. Son las dos formas que de momento hay para llegar y disfrutar de un joven artista que quiere estudiar marketing y al que tal y como ha reconocido en 'Hoy por Hoy Jaén' sus padres solo le dejan coger el móvil los fines de semana.

Jairo se ha convertido en unos días en protagonista de minutos de radio y televisión a nivel nacional, pero sigue teniendo claro que esto lo hace por diversión y para matar los ratos de aburrimiento que tiene en el fin de semana.