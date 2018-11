"Trabajamos al 200% para que este año el sueño se haga realidad"

Tras cumplir los seis partidos con los que fue sancionado la pasada temporada por el Comité de Competición, Álex Rodríguez reapareció ante el Tesorillo. En ese partido el zaguero industrialista ya estrenó titularidad, condición que no ha abandonado en los siguientes encuentros ante Bazán, Balón de Cádiz, Villamartín y Juventud Sanluqueña. Encuentros en los que el Jerez Industrial ha sumado diez de los doce puntos en juego.

Tras un breve periodo de rodaje, después de permanecer cuatro meses sin disputar un partido oficial, Alex ha vuelto a erigirse en pieza clave de la zaga industrialista e indiscutible en los esquemas de Paco Cala. Precisamente sobre su vuelta a los terrenos de juego el joven zaguero jerezano señalaba que “la verdad es que he vivido este periodo con indignación e ilusión. Indignación por lo desmesurada de la sanción que me impusieron tras el encuentro ante la Bazán pero, una vez asumida esta injusticia, ilusionado porque iban pasando las semanas y mi regreso a los terrenos de juego estaba cada vez más cerca. La verdad es que durante este tiempo el apoyo tanto de mis padres y como de mi novia fue fundamental para no colgar las botas porque me sentía fatal tras lo sucedido en San Fernando. Luego, con el paso de las semanas, no veía el momento de volver a una convocatoria pero por fin ante el Tesorillo pude viajar con mis compañeros y disputar mi primer partido oficial de la temporada. Fue un momento muy especial en lo personal el volverme a sentir futbolista después de tanto tiempo fuera de los terrenos de juego”. Con el paso de las jornadas el rendimiento de Alex ha ido en claro ascenso y en ese sentido el zaguero comentaba que “todo ha ido evolucionando según lo previsto. No es lo mismo disputar amistosos que hacerlo en partido oficial y sabíamos que era necesario un pequeño periodo de rodaje para alcanzar el máximo nivel después de tanto tiempo sin competir al máximo nivel. Estoy muy contento de cómo ha ido evolucionando todo en mi regreso al equipo y ahora solo queda mantener el nivel para poder seguir contando con la confianza del míster. El equipo va claramente a más en cada jornada que pasa como lo demuestran los últimos resultados y eso es realmente lo más importante. Aquí el colectivo está por encima de cualquier individualidad y en el vestuario sabemos que esa es la clave para conseguir el objetivo del ascenso a final de temporada”.

Precisamente sobre sus nuevos compañeros Alex no dudó en señalar que “son mucho los futbolistas que se han incorporado este año y eso siempre conlleva un periodo de adaptación para conocernos tanto dentro como fuera del terrenos de juego. Lo más importante es que, además de excelentes jugadores, son excelentes personas y la convivencia en el vestuario es muy buena. Todos estamos muy unidos y sabemos que esa es la base principal para conseguir los objetivos del club”.

Por último y en lo que a la presente temporada se refiere para Alex “debemos ser conscientes de que estamos en una liga muy complicada en la que solo un equipo se lleva el premio del ascenso. Por eso es muy importante tener paciencia y ser conscientes que, como dice el míster, esta es una carrera de fondo que dura hasta mediados de junio. Debemos seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora porque a buen seguro que de esta forma conseguiremos llevarnos el gato al agua y celebrar con los nuestros el ascenso a División de Honor. Tenemos una espinita clavada con lo sucedido el año pasado y prometo que trabajaremos al 200% para que este año el sueño se haga realidad. Hay un excelente grupo ya que tanto jugadores como cuerpo técnico y directiva vamos todos a una, hemos hecho piña y con esa base y el apoyo incondicional de nuestros aficionados seguro que podemos aspirar a lo máximo”.