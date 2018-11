Hasta siempre, Tina

Hay personas que están y es como si no estuvieran. Y personas que se van y su rastro permanece en el tiempo para siempre.

Yo estoy seguro que Tina, mi amiga Tina, pertenece a este grupo. Porque aunque ya no está, la huella que nos ha dejado, con su ejemplo, sus ganas de vivir y de luchar y su optimismo no se han marchado ni se marcharán jamás.

A Tina la conocí de casualidad hace cuatro años y en todo este tiempo he sido un privilegiado espectador en su lucha contra la enfermedad y su esperanza por seguir junto a los suyos, que no sólo no ocultó sino que quiso compartir con todos a través de las redes sociales, de la radio y la televisión.

Hace cuatro años, cuando llevaba diez plantándole cara al cáncer que la tenía medio mutilada, Tina pasaba por estos mismos micrófonos para sembrarlo todo de esperanza y de vida. Con esta canción de El Arrebato de fondo, "Hoy todo va a salirme bien", queremos recordarla como fue. Un beso enorme y hasta siempre.