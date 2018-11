El Xerez DFC, al asalto del Pérez Ureba

FIRMA: MANUEL J.MESA

El Xerez Deportivo FC visitará el próximo domingo a las 17:00 el Pérez Ureba para enfrentarse al Conil CF, que llega a este partido con una dinámica totalmente positiva después de no conocer la derrota en los últimos cuatro encuentros, con dos empates y dos victorias. El conjunto dirigido por Javier Zafra está a 5 puntos del equipo xerecista que, tras el empate en Puente Genil y ante el Betis Deportivo en La Juventud, necesita los tres puntos si no quiere descolgarse en la lucha por los play-offs de ascenso a Segunda División B.

Una visita difícil para el club xerecista que aún no ha conseguido ganar en el Pérez Ureba, un campo de reducidas dimensiones donde el juego que suele mostrar el conjunto azulino puede verse perjudicado. Eso sí, Juan Gómez reconocía el jueves que “los jugadores estamos preparados para adaptar nuestro juego a cualquier tipo de campo”.

Un estadio que ya sufrió la pasada temporada Carlos Cuenca, actual jugador del Conil CF y ex del Xerez DFC. También compañero de los ex xerecistas Bonomo y Expósito. Tres jugadores que el año pasado estuvieron a las órdenes de Masegosa y que conocen a la perfección al entrenador xerecista. Por lo que, posiblemente, puedan ofrecer a Javier Zafra algunos consejos nada desechables para intentar parar las acometidas del rival y buscar sus puntos más débiles.

Pepe Masegosa no podrá contar para este encuentro con Rojas por una lesión muscular que también le impidió estar ante el Betis Deportivo. Tampoco Joaqui iba a ser de la partida el domingo, ya que cumplía acumulación de cartulinas amarillas, sino fuese porque el colegiado lo confundiese en el acta con Jojo, amonestando de esta forma al centrocampista xerecista y ‘perdonando’ la quinta amarilla a Joaqui. Casares, por su parte, es la gran duda para el domingo. Todo hace indicar que llegará sin problemas, aunque el ex del San Fernando no entrenó al inicio de la semana por precaución sobre unas molestias musculares que arrastra.

Masegosa, que la pasada temporada prácticamente no modificó su habitual sistema (4-2-3-1), viene mostrando variabilidad táctica durante esta campaña, adaptándose al rival y ofreciendo diferentes variantes a la que sus jugadores parecen responder, jugando incluso con tres centrales y dos carrileros, un sistema muy de moda en los equipos de la élite futbolística. De hecho, la reconversión de Juan Gómez al lateral zurdo está otorgando al Xerez DFC una gran potencia ofensiva por la banda, máxime cuando se asocia con Bello en ese flanco izquierdo. Una gran baza que, a buen seguro, será un comedero de cabeza para el Conil CF el próximo domingo.

Por lo tanto, con el regreso de Regino que ya ha cumplido su partido de sanción, el técnico xerecista contará con tres de sus cuatro centrales disponibles, considerando a Adri como defensa. Un hecho que parece indicar que jugará con el sistema de tres centrales y dos carrileros (3-5-2), a pesar de realizar un auténtico partidazo ante el Betis Deportivo utilizando su formación más habitual (4-2-3-1). Masegosa ya hizo uso de los tres centrales en partidos difíciles como el de Ceuta o Córdoba B, y ante una salida tan dificultosa como lo es Conil, esta formación ofrecería mucha solidez defensiva al equipo. Además, los dos carrileros (Juan Gómez y Marcelo) aportarían numerosas llegadas por banda y centros al área. Aun así, difícil acertar el sistema y el once de un Pepe Masegosa que está ofreciendo adaptabilidad y variedad táctica según las exigencias del rival.