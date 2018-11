Primer debate a cuatro con las/os candidatos número 1 al Parlamento Andaluz

Organizado por la Asociación ‘Bedmar Debate’ con participación de Mónica Moreno (Ciudadanos), José Luis Cano (Adelante Andalucía), Maribel Lozano (PP) y Ángeles Férriz (PSOE).

Presentado por el presidente de la asociación ‘Bedmar Debate’, Fernando Viedma, bajo el título ‘Es el momento de que Andalucía hable’, abordaron sus propuestas en materias de Empleo y Políticas Sociales, en un Salón de Actos del Centro Cultural García Lorca abarrotado de público.

Empleo

La encargada de abrir las intervenciones fue la candidata de Ciudadanos, Mónica Moreno, “…Jaén sigue teniendo la tasa de empleo más baja de Andalucía, somos la provincia más subsidiada de España, en cuanto a prestaciones por desempleo, invalidez y también somos una de las provincias, de Andalucía, que cuenta con una tasa, más alta, de desempleo juvenil, cerca del 50 %... Muchos han tenido que salir de esta provincia a buscar trabajo y a buscarse la vida, porque no tenían, ni siquiera, la oportunidad de elegir si se quedaban aquí… Lo que más me apena, no es que se hayan ido, ni siquiera tienen la intención de volver a esta tierra, porque todavía no le ofrece oportunidades. Esta no es una fotografía que no es nueva, no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Desgraciadamente ni 37 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía, ni del PP en dos legislaturas que han tenido mayoría absoluta (en el Gobierno Central), no han sido capaz de revertir esta situación… No ha sido por falta de dinero en los presupuestos, ni por planes especiales de empleo, que sabemos que han llegado a la provincia, numerosos y cuantiosos… No han tenido el éxito que debería, ni en mejorar la calidad de vida de nuestros agricultores y los ganaderos, ni en mejorar la calidad de vida de nuestros autónomos o de nuestros pequeños y medianos empresarios o de nuestros emprendedores, para facilitar montar una empresa y consolidarla, hacerla grande y que tenga capacidad de generar puestos de trabajo… Tampoco han servido para mejorar las infraestructuras, no las comunicaciones de esta provincia… Podemos cambiar las cosas, podemos mejorar esta gestión, presupuesto hay, Ciudadanos, con ocho personas en el parlamento, ha conseguido, por primera vez en la democracia, bajar los impuestos, ha bajado el IRPF, ha bajado la cuota de autónomos, ha ampliado la tarifa plana de 50 €uros durante dos años, ha acabado con un impuesto, tan injusto, como el de sucesiones y tan importante para el campo andaluz, que ha permitido que haya un relevo generacional en 130.000 familias del campo andaluz… Vamos a seguir bajando los impuestos, ayudando a nuestros autónomos y poniéndonos al lado de la empresa, no en frente, porque son los que generan, realmente, empleo. Vamos a seguir trabajando por poner, tanto a los creadores de empleo como a esos trabajadores, en el centro de la política de Andalucía…”.

A continuación, tomaba la palabra el representante de Adelante Andalucía, José Luis Cano, que en primer lugar rebatía las palabras de la candidata de Ciudadanos, “…Es una mirada poco positiva, por no decir despreciativa hacia nuestra tierra. Pensar que nuestra provincia, nuestra gente, es de las más subvencionadas, a mí me subleva. Tan solo un gran terrateniente, que no es de la provincia de Jaén, el actual Duque de Alba, en subvenciones, recibe una cantidad mucho mayor a lo que cobran el resto de agricultores en la provincia de Jaén y también a lo que se cobra por el antiguo PER… Aquí hay gente con muchas ganas de trabajar, gente que incluso se marcha a otros lugares y que en ningún caso están esperando una subvención, nadie nos regala nada. Los presupuestos que su partido, en Madrid, con el Gobierno Central ha apoyado, hacían que nuestra provincia, y Andalucía entera, no tuviera un plan especial de empleo como si tenía Extremadura, cuando nuestros datos de desempleo son mucho peores… El agujero que se le ha hecho al presupuesto de la Junta de Andalucía quitando la mayor parte del impuesto de sucesiones, es un daño que estamos pagando con menos dinero para poder tener escuelas, hacer carreteras, para poder incentivar el turismo rural, para poder cambiar y hacer más inversiones, un impuesto que solo pagaban quienes, realmente, tenían muchos recursos, mucho dinero, ha sido una muy mala idea… Para Adelante Andalucía lo importante, lo urgente, es cambiar el modelo productivo, son casi 40 años de gobierno en Madrid, de PSOE y PP, y en Andalucía siempre del PSOE, y los datos de Andalucía, aunque han mejorado, nos siguen manteniendo a la cola de la mayor parte de España en el empleo… Pensamos que lo que hace falta es cambiar el modelo productivo, y eso se hace, radicalmente, planteando un objetivo de transición ecológica, hacia ese nuevo modelo productivo que tenga como base las energías renovables y un empleo estable, un empleo de calidad, con empleos de actividades económicas de alto valor añadido. Para eso hacen falta recursos, y hacen falta inversiones y sobretodo una política que luche contra la corrupción… Es fundamental que la prioridad sea que el dinero llegue a las personas… La apuesta por el empleo de la mujer, la incorporación de la mujer, aún más de los avances que se han hecho en todos estos años, a los distintos sectores productivos, es fundamental y necesitan un apoyo decidido de la Junta de Andalucía. No son sueños, tenemos un cuadro económico, para justificarlo y poder ponerlo en marcha…”.

La candidata del PP, Maribel Lozano, iniciaba su intervención haciendo un análisis de la situación actual, sobretodo incidiendo en los impuestos, “… Los datos del paro nos dicen que en Andalucía es la comunidad autónoma en la que más ha subido el paro, y además nos dice que tiene una tasa siete puntos y medio por encima de la media nacional, y también nos dice que la provincia de Jaén tiene ocho puntos y medio más de paro que la media nacional y también nos dicen que la provincia de Jaén es la que mayor temporalidad tienen las contrataciones. Cuando uno oye esos datos, es inevitable hacer una reflexión y pensar que ¿Por qué?. Para el Partido Popular tenemos claro una de las cuestiones por las que pasa eso… Eso pasa porque, en Andalucía, es la comunidad autónoma que más impuestos se pagan. Una comunidad autónoma en la que más impuestos se pagan, difícilmente es compatible con la generación de empleo. Quién genera empleo son las pequeñas y medianas empresas, y por lo tanto una presión fiscal tan importante, como la que sufre Andalucía, dificulta esa generación de empleo. Pero no solo una presión fiscal, muy alta, es que además hay un esfuerzo fiscal muy importante… teniendo las rentas más bajas que en otros lugares, pagamos más impuestos que en otros sitios. Y si eso supusiera, el pagar más impuestos, ocupar los mejores puestos en bienestar, en prestación de servicios, podríamos pensar que está bien, pero es que no, ocupamos los primeros puestos de forma negativa y ocupamos los últimos en los positivos. Esto hace muy difícil que podamos conjugar ambas cosas, pagamos más impuesto de IRPF que nadie, pagamos en impuestos de trasmisiones patrimoniales, pagamos más que nadie en actos jurídicos documentados… Con este escenario, para nosotros es fundamental la creación y generación de empleo y por eso hay un compromiso fuerte de nuestro candidato, y él se ha comprometido y ha puesto encima de la mesa crear 600.000 puestos de trabajo en la próxima legislatura. Y todo el mundo dirá ¿Y eso cómo se hace?... Eso se puede conseguir, y se va a conseguir, haciendo una revolución fiscal, haciendo que, aquí en Andalucía, que aquí en Jaén, se paguen menos impuestos, que bajen, que se genere empleo. Se va a bajar el IRPF, se va a bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales, se va a bajar el impuesto de actos jurídicos documentados, y nosotros si vamos a bonificar al 99 % el impuesto de sucesiones o donaciones. A diferencia de lo que ha dicho Mónica, no es verdad, no se ha eliminado ese impuesto aquí…”.

El primer ciclo de intervenciones lo completaba la candidata del PSOE, Ángeles Férriz, reconocía el problema del empleo en Andalucía, aunque lo hacía extensivo a todo el país, “…Es cierto que en Andalucía tenemos un problema, en Andalucía y en el resto de España, pero tenemos un problema porque esta crisis bestial, que no ha arrasado solo a Andalucía, a toda España y también ha sido una crisis mundial, se ha llevado muchos empleos por delante. Desde luego el PP ha echado una mano, en ese arrase de la crisis, hizo una reforma laboral que acabó ya de permitir que se despidiera absolutamente a todo el mundo, se despedía a los padres baratos para contratar a los hijos más baratos. Aquí en Andalucía lo que hemos hecho es intentar paliar los efectos de la crisis… Cuando se dice que esta España está creciendo, la recuperación económica, hay una España rica llena de pobres, que no llegan, trabajando a fin de mes… En Andalucía tenemos problemas, pero hemos intentado, a pulmón. Hay una cosa muy llamativa, si tan mal está Andalucía, según los datos del PP, me pregunto yo, ¿Cómo es posible que el gobierno de España, que es de todos, no haya hecho ningún plan de empleo para Andalucía?, lo han hecho con Extremadura y Canarias, le digo ¿Por qué?, porque aquí gobernaba el partido socialista… Saben ustedes, ¿Por qué gobierna el partido socialista 37 años? Porque así lo han querido los andaluces y las andaluzas, ni más ni menos, la gente vota lo que quiere, nos lo hemos ganado, a los andaluces y andaluzas no le han regalado nunca nada, hemos salido a la calle hasta a reivindicar nuestra autonomía, cuando algunos querían que fuésemos de segunda… Y esa es la realidad que tenemos, Susana Díaz ha hecho lo que había que hacer, ha puesto planes de empleo encima de la mesa, nunca hemos dicho que los planes venían a solucionarle la vida a la gente, pero permitían algo muy importante, que la gente no se ahogara del todo. Planes para menores de 30, para más de 30, más de 45 y para más de 55 años ahora. Tres planes de empleo, 64 millones de €uros. Pero es que la diputación Provincial, ha puesto planes y planes de empleo y tenía competencias en empleo. ¿Por qué? Porque la gente los necesitaba y era lo prioritario. ¿Sabéis quién es el único que no ha puesto planes de empleo, encima de la mesa?, el Gobierno de España, ni un €uro nos hemos merecido los jiennenses, ni los andaluces, por cierto, Pedro Sánchez, en cuatro meses, ya ha anunciado un plan de empleo para esta tierra… Y vienen y dicen que van a solucionar esto bajando los impuestos, pues se os podría haber ocurrido hace 7 años, cuando Rajoy vino diciendo que iba a bajar los impuestos y nos ha subido hasta 50 impuestos, cojan ustedes la factura de la luz de hace 7 años y cojan la factura de la luz ahora… Para creer en esta tierra y defenderla, hay que hacerlo siempre, por encima de las siglas de tu partido…”.

Políticas Sociales

En la primera intervención de la candidata de Ciudadanos, en este bloque hacía un repaso a la situación en este ámbito, “… Ciudadanos llega, hace cuatro años al parlamento, dándose cuenta que es necesario impulsar una mejor gestión de las políticas sociales… Consiguiendo, arrancándole al Partido socialista, el mayor presupuesto de sanidad de la historia, en una comunidad autónoma. Consiguiendo, también, aumentar el número de facultativos, aunque es cierto que no son suficientes todavía… Consiguiendo, en educación, aumentar el presupuesto, aumentar plazas en educación infantil, de 0 a 3 años, o mejorar algunas partes de las infraestructuras… Ha aumentado el presupuesto en dependencia en 25 millones de €uros… Si hay dinero, caemos en una mala gestión del dinero público durante estos años… Con el mayor presupuesto en sanidad de toda la historia, tenemos, tanto en asistencia hospitalaria como en atención primaria, unas listas de espera tremendas, hasta dos años… Al frente de las instituciones no hay facultativos, como nosotros proponemos, que haya profesionales del ámbito (sanitario, educativo), que accedan por mérito y educación y no por dedazo… Las infraestructuras están obsoletas, techos que se caen, tuberías que revientan, a las que hacen falta que llegue esa inversión de ese presupuesto… No hay facultativos para cubrir bajas… En educación, cosas que mejorar como los profesores de apoyo… En dependencia, listas de espera de dos años para reconocer una prestación, hacen falta plazas en asistencia sanitaria, y sanitarios en los centros de asistencia sanitaria de mayores… Ciudadanos ha conseguido bajar impuestos y aumentar la recaudación en 700.000 millones de €uros, y ese dinero ha ido destinado sanidad, educación y a dependencia…”.

El candidato de Adelante Andalucía iniciaba su intervención, “… En materia de Servicios Públicos, cada €uro que se invierte va directamente a la gente, pero es que además crea empleo. Pensemos que no se trata, solo, de mejorar la calidad en la educación, en la sanidad o de mejorar la atención a nuestros mayores en la ley de dependencia, significa que si incrementamos, significativamente, el presupuestos, podemos tener más enfermeras, más auxiliares, mas médicas/os, más maestras/os, profesores/as, más trabajadores/as en la dependencia, que van a ser personas que van a tener perspectivas y futuro, que van a tener seguridad, para decir me caso, comprar una casa… Por eso desde Adelante Andalucía entendemos que es fundamental blindar el presupuesto de los Servicios Públicos, y decimos que, al menos, el presupuesto de educación tiene que llegar al 5 %, el presupuesto de sanidad al 7 %, y el 2% destinado a servicios sociales… Hay que dar un cambio fuerte a la financiación de estos servicios públicos… Como se financia, cumpliendo el acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómico, del PP y del PSOE, que es injusto e ineficaz, y hay que cumplirlo, que ni siquiera se está cumpliendo… Una reforma que nos dé 16.000 millones de €uros en un mandato, en 4 años… De ahí sale ese dinero para poder financiar ese salto que tenemos que dar y que ya han dado otras comunidades autónomas porque tenían recursos para hacerlo. Nosotros decimos donde hay que hacerlo, como hacerlo y de donde sacar el dinero. El empleo es lo que permite que haya más gente que pueda pagar impuestos y que más dinero circule y eso mejora la situación…”.

A continuación la candidata del PP, “… Se ha visto, durante estos últimos años, la situación de la sanidad andaluza, han sido muchas las manifestaciones que ha habido en la calle, por las distintas situaciones que se han producido en el ámbito sanitario. Puede parecer que es una visión muy negativa, pero los hechos y los datos son los que son. Que Andalucía es la comunidad autónoma que menos gasta por habitante en sanidad, es que es un dato, un hecho objetivo. Que es la comunidad que menos camas tiene, la que menos médicos y enfermeros especialistas tiene, que se han perdido 7.000 empleos y que los sanitarios andaluces son los peor pagados de toda España… La sanidad necesita una buena gestión, estos datos demuestran que no se ha gestionado bien, que hay dinero en el presupuesto pero que no se gestiona bien… Estando en Jaén yo quiero hablar de tres infraestructuras, que llevan mucho tiempo prometidas, que son necesarias para los jiennenses, la ciudad sanitaria de Jaén capital, el CHARE de Cazorla y el de La Carolina… En cuanto al ámbito educativo, la Formación Profesional, es la gran asignatura pendiente del gobierno de la Junta de Andalucía… Y en materia de dependencia, Andalucía es la tercera comunidad autónoma con el porcentaje más alto de personas dependientes en lista de espera, con un 30 %...”.

Cerraba el turno de intervenciones en el tema de políticas sociales, la candidata del PSOE, poniendo el ejemplo concreto del municipio de Bedmar“… El estado de bienestar, en este país, lo ha construido el PSOE. Todos los avances de la sanidad pública, la educación las pensiones, la dependencia, todo tiene el sello de un gobierno socialista. Somos los que más hemos apostado por aquello que hemos creado. Tenemos el presupuesto más grande en Andalucía, histórico, para la sanidad… Es verdad que algunas ocasiones han faltado pediatras, no aquí, en toda España… Han faltado por una falta de inversión del gobierno de España, de Rajoy, los que han roto la universalidad, la gratuidad y lo público ha sido el PP, medicamentazos, copagos, aquí no lo hemos notado, porque había un gobierno socialista, pero esto ha pasado en España… La gente ha tenido que irse a un tribunal, en Madrid, a preservar la sanidad pública, y por cierto ganaron. En dependencia, hay una ley que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, donde el estado ponía el 50 % y las comunidades autónomas el otro 50 %, Rajoy ha puesto el 20, a pulmón ha puesto el resto Susana Díaz, el 80 %, porque no íbamos a dejar caer la Ley de la Dependencia. Moreno Bonilla, cuando estuvo de Secretario de Estado, expulso a las mujeres del sistema… Las ha recuperado Pedro Sánchez. En la Residencia de Mayores de Bedmar, todas las plazas están concertadas con la Junta de Andalucía, y pronto va a haber un Centro de Día, con 15 plazas, también todas concertadas… Aquí hay una guardería, con su comedor escolar y su aula matinal, en la que unos niños no paga y los que pagan solo, 69 €uros… Esa es la realidad de Andalucía… Vengan ustedes a desprestigiar la sanidad, la educación y lo que quieran, la gente vive en los pueblos y lo ve, y lo vive. Y no se puede estar, constantemente, desprestigiando todo, y menos la sanidad, porque lo hacen para obligarnos a hacernos seguros privados. Para algunos la sanidad nunca ha sido un derecho, siempre ha sido un negocio. A día de hoy, cualquiera de los que estamos aquí nos ponemos malos, y tenemos cubierto absolutamente todo… Yo no he dicho que todo funcione bien, hay muchas cosas que mejorar... Estos señores de Izquierda Unida, junto con el PP, han votado, juntos, en contra de todos los presupuestos de la Junta de Andalucía y Ciudadanos ha permitido, desde el gobierno de España, apoyando a Rajoy, el desmantelamiento de todo lo público, que se ha producido.

Conclusiones

Incorporamos un resumen de las intervenciones finales sobre políticas sociales, el turno de intervención también lo abría la candidata número 1 de Ciudadanos, Mónica Moreno, refiriéndose en primer lugar a la situación de la educación“… No es que los niños andaluces tengan menos capacidades que los de Castilla León, es que hay un problema de gestión, teniendo un presupuesto como el que tenemos… Par cambiar las cosas hay que hacer las cosas de forma diferente, y yo creo que los dos partidos mayoritarios, ni PSOE, todos los días en las portadas de los periódicos, ni un PP, que lleva casi 40 años en una oposición estéril, que no ha apoyado ningún presupuesto de Andalucía, ni ha llevado ninguna medida al parlamento, que haya mejorado la vida de los andaluces… Los políticos no han creído en los ciudadanos… Comprendo que estén descreídos hacia la política, que no tengan ni interés, ni ilusión… Durante 8 años he representado a los jóvenes empresarios en Andalucía, un colectivo muy importante para la creación de empleo, con mucho talento para sacar a esta provincia adelante… Estamos cansados de muchas reuniones en las que nos decían que sí, y después que no ha podido ser… Solo Ciudadanos nos ha apoyado para sacar a la luz la Ley de Emprendimiento, con todas nuestras propuestas…”.

Por su parte José Luis Cano, de Adelante Andalucía, “… Andalucía se merece muchos más… Sobre todo por toda la gente joven, merecen que hagamos un esfuerzo y señalemos que queremos más, que queremos cambiar de rumbo, las políticas que Andalucía ha tenido… Susana Díaz no es la persona que debe encabezar un cambio, un punto de inflexión de mejora, hacía arriba, que es lo que necesita Andalucía. Susana Díaz solo piensa en mantenerse en el sillón, ese es su proyecto, su único proyecto personal. Nosotros queremos un gobierno mejor, una Andalucía mejor y un Jaén mejor. Susana Díaz ha preferido a la derecha de Ciudadanos, en lugar de llegar a acuerdos concretos, que mejoren la vida de la gente, con Podemos y con Izquierda Unida… La única novedad, en estas elecciones, es Adelante Andalucía que es la fusión de andalucistas, la gente de Izquierda Unida, la gente de Podemos, en un proyecto ilusionante, cómodo, horizontal, participativo, donde cabe todo el mundo que quiere mejorar nuestra tierra. Y nos dirigimos, expresamente, a los votantes del PSOE y a las personas que han votado al PSOE, hace falta una descarga eléctrica, que noten que no nos conformamos, que queremos un futuro mejor… Queremos futuro y para eso hace falta un cambio importante y que se den cuenta de que tienen que contar con Adelante Andalucía, que podemos ser el próximo gobierno…”.

Maribel Lozano, candidata del PP, cerraba su última intervención, “… Andalucía, Jaén, los andaluces y los jiennenses lo tenemos todo, capacidad, talento, recursos para ocupar los mejores lugares. Para estar en los titulares por cosas positivas y por cosas buenas. Lo que hace falta es que haya un cambio en el gobierno. Hemos puesto encima de la mesa todas aquellas cosas que acreditan que no se ha gestionado bien y por mucho que José Luis ahora diga la única opción es Adelante Andalucía, él lo ha dicho, Izquierda Unida forma parte de esta nueva confluencia, Izquierda Unida ya ha gobernado y co-gobernado con el partido socialista. Por mucho que Ciudadanos diga que ellos han venido a cambiar las cosas, ellos son los que han mantenido al gobierno socialista este último mandato. Es una realidad que el único partido que no ha tenido responsabilidades de gobierno ha sido el Partido Popular y por lo tanto, con las políticas del PP, es la única garantía de cambio, para que Andalucía, y Jaén, ocupen los mejores lugares, porque lo tenemos todo y sobretodo las personas, las ganas de trabajar y de hacer cambiar esta tierra y la mejor para que ese cambio se produzca…”.

La candidata del PSOE-A, Ángeles Férriz, era la encargada de cerrar el debate, presumiendo de las muchas visitas de la presidenta de la Junta, de los parlamentarios, diputados y senadores al municipio de Bedmar, “… El único partido que aporta estabilidad es el PSOE, el resto de partidos ya han anunciado que lo que quieren es bloquear la legislatura. Les preocupa a todos que llevemos gobernando 37 años, la pregunta, tal vez, sería al revés, ¿Por qué ustedes no han gobernado?... El PSOE de Andalucía ha hecho grandes cosas, algunas con acierto y otras con errores, por supuestísimo, yo soy auto-crítica y creo que hay muchas cosas que mejorar, pero también creo que los andaluces y las andaluzas, esos que han querido que durante muchos años estemos gobernando, saben que no hay nadie, como nosotros, para defender a esta tierra. Porque siempre hemos puesto a Andalucía por encima de nuestros intereses partidistas, el resto de partidos están más preocupados en volcar, arremeter, insultar y atacar al contrario, que en defender los intereses de Bedmar, de Jaén y de los andaluces…”.