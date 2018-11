Fermín Cacho y Paula Fdez Ochoa, invitados en "Deporte, emprender con pasión"

"Deporte, emprender con pasión" es una iniciativa enmarcada dentro de los eventos organizados por el "Coworking Linares", un programa puesto en marcha por la Fundación EOI, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio. El atleta Fermín Cacho (medallista olímpico en Barcelona 92 y Atlanta) y Paula Fernández Ochoa (socia en +MoreThanLaw, Consultora de Marketing Jurídico y Marca Personal) han sido los invitados de lujo para esta jornada. En ella se ha apostado por el fomento de la cultura emprendedora y el desarrollo de nuevos proyectos que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas. Todo desde la perspectiva y las posibilidades que el deporte ofrece.

Luis Salido, Director de Marketing en Software Del Sol, ha intervenido como presentador del acto donde Paula ha ofrecido la ponencia "Vivir Corriendo", en la que no ha faltado su famoso lema "que a reir no te gane nadie". De otro lado, el también ex campeón del Mundo y Europa en 1.500 metros, Fermín Cacho, ha insistido en su conferencia "Hacia el triunfo" en el valor de la motivación en el plano deportivo y empresarial.

A continuación compartimos algunas de las reflexiones que, con el micrófono de la SER como testigo, Fermín Cacho nos ha brindado.

También escuchamos acto seguido a Paula Fernández Ochoa.