El PSOE censura a Feijóo por el acto "propagandista" en el Hospital da Mariña

El Partido Socialista de Lugo critica a Feijóo por su visita al Hospital da Mariña, en Burela. Un acto que consideran propagandístico pues resaltan que la ampliación del centro no supondrá una mejora asistencial para los vecinos de la comarca.

El secretario general del PSdeG- PSOE en Lugo, Álvaro Santos, comparecía esta mañana ante el Hospital, junto con alcaldes de la comarca, para denunciar esta situación que consideró “un bulo propagandístico”.

Santos recordó que la ampliación llega después de diez años de espera y que además está pendiente de una segunda fase de remodelación del edifico actual que entiende que, de llevar el mismo ritmo que las que acaban de terminar, no cumplirá el plazo anunciado, antes de 2014.

Asimismo, el dirigente socialista puso de relieve las carencias del Hospital, que en la actualidad tiene 30 años, e incidió en otros parámetros relacionados con la calidad asistencial.

Así indicó que por las noches hay tres celadores para cuatro servicios, urgencias, partos, quirófanos y UCI; que hay una enfermera por cada 30 pacientes o que las madres de grandes prematuros tienen que ir a Lugo a dar a luz. También puso de relieve que hay pruebas como la de esfuerzo por la que hay que esperar 400 días o que la lista para rehabilitación es de un año.

Por todo ello indicó que “dando a benvida as novas instalacións, non podemos compartir o acto propagandístico que onte fixo Feijóo y el partido popular que vino a decirlles aos da Mariña que teñen un edifico máis bonito, máis grande, pero non teñen más servicios, non teñen mellor calidad asitencial, sigan esperando meses, sigan esperando anos e sigan presentando más de cen e de doscentas reclamacions o mes como están facendo”.

A preguntas de los periodistas santos también indicó que el PSOE seguirá pidiendo el área sanitaria propia para la Mariña. Porque señaló que “é un erro” que haya desaparecido. Añadió que el “PSOE seguirá revindicando a area satiaria propia e Imos seguir poñendo contra as cordas o Partido Popular denunciando o mal estado da asistencia que se está a recibir neste hospital”.